Maltempo, violenti temporali nell’Est della Francia, 3 morti | FOTO

Tre persone sono morte e una quarta è in condizioni critiche nell’Aube, in Francia, a causa di violenti temporali che hanno colpito la regione orientale del Paese. Il sindaco di Rosnay-l’Hôpital (Aube), Brice Martin, e i vigili del fuoco hanno riferito a France 3 che le vittime sono state colpite da alberi abbattuti dal maltempo. “Quattro persone erano nell’auto colpita dall’albero sradicato a causa del maltempo,” ha dichiarato il sindaco, che ha assistito all’incidente. “Tre persone sono decedute. Una quarta persona è tra la vita e la morte. Tutti erano originari della zona. Avrebbero dovuto tornare a casa” in seguito agli avvertimenti diramati dalle autorità, ha dichiarato a France 3.

