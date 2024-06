Manovre sospette da satellite spia russo, preoccupazione per la sicurezza spaziale

MeteoWeb

Il satellite spia russo noto come Luch 2 è di nuovo in movimento, continuando il suo pattern di manovre insolite che hanno suscitato preoccupazioni nella comunità dell’intelligence spaziale. La società di tracking spaziale Slingshot Aerospace ha segnalato queste attività il 27 giugno. Secondo Slingshot, il satellite, in orbita da poco più di un anno, si è posizionato vicino a diversi satelliti per comunicazioni, in quella che sembra essere una missione continua di raccolta di segnali d’intelligence. L’ultima mossa di Luch 2, individuata dal sistema di tracking automatizzato di Slingshot, è stata una “grande manovra” il 23 giugno, indicando che il satellite si sta dirigendo verso un satellite per comunicazioni di Intelsat.

Audrey Schaffer, vice president of strategy and policy di Slingshot, ha dichiarato che la società “ha tenuto d’occhio Luch 2 sin dal suo lancio nel marzo 2023, e gli algoritmi di apprendimento automatico hanno previsto la sua prossima mossa“.

La società prevede che il prossimo obiettivo di Luch 2 sia il satellite per comunicazioni Intelsat 1002. “Si prevede che Luch 2 esegua un’ulteriore manovra per fermare la sua deriva vicino a Intelsat 1002 il 28 giugno se continua il suo precedente modello di comportamento,” ha affermato Slingshot. Questo comportamento rispecchia quello del suo predecessore, Luch Olymp-K-1, noto per attività simili di raccolta di informazioni.

Dal suo lancio, Luch 2 è stato particolarmente attivo, effettuando diverse manovre significative durante i suoi primi 14 mesi in orbita, ha dichiarato la società. L’avvicinamento più rilevante del satellite fino ad oggi è stato con il KA-SAT 9A di Eutelsat, avvicinandosi a circa 20 km dal satellite per comunicazioni.

Secondo i dati di Slingshot, Luch 2 ha effettuato avvicinamenti significativi con i seguenti satelliti per comunicazioni europei, africani e statunitensi:

EUTE KA SAT 9A (KA SAT) (~20 km)

EUTELSAT 9B (~43 km)

EUTE 3B (~38 km)

RASCOM QAF 1R (~163 km)

EUTE 3C (HB 10) (~220 km)

EUTE KONNECT VHTS (~30 km)

RASCOM QAF 1R (~137 km)

ASTRA 4A (SIRIUS 4) (~45 km)

SES 5 (~154 km)

INTELSAT 3-F7 (~228 km)

Schaffer ha evidenziato che Luch 2 “ha una storia di avvicinamenti ai satelliti per comunicazioni, e ora sembra che si stia riposizionando vicino al suo prossimo obiettivo“.

Sebbene Slingshot non possa commentare se Luch 2 sia in grado di intercettare le comunicazioni instradate attraverso i satelliti a cui si avvicina, la decisione della società di rendere pubbliche queste informazioni è volta a permettere agli operatori satellitari di “prendere decisioni informate sui loro veicoli spaziali“.

