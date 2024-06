Maturità, da oggi al via gli esami orali

MeteoWeb

Oggi, 24 giugno, iniziano i colloqui orali per oltre 500mila studenti impegnati negli esami di maturità 2024. Ogni studente avrà 60 minuti per dimostrare le proprie conoscenze davanti alla commissione, composta principalmente da docenti esterni. L’avvio degli orali sarà posticipato nelle scuole che fungono da seggio elettorale per i ballottaggi amministrativi. Durante il colloquio, i maturandi partiranno da uno spunto fornito dalla commissione, come un testo, una foto o un’opera d’arte, per dimostrare le proprie competenze analitiche e interdisciplinari. Inoltre, dovranno presentare un elaborato sulla loro esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). La commissione considererà anche il curriculum dello studente, che include esperienze formative scolastiche e non. Ogni giorno saranno esaminati al massimo 5 studenti.

