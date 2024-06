McDonald’s abbandona l’intelligenza artificiale

MeteoWeb

Nel mondo sempre più digitale e automatizzato dei giorni nostri, l’intelligenza artificiale (IA) sta lentamente entrando in vari aspetti della nostra vita quotidiana, incluso il settore del fast food. Tuttavia, recentemente McDonald’s ha fatto notizia non per l’innovazione tecnologica, ma per una decisione sorprendente: il ritiro del sistema d’ordine automatizzato a base di intelligenza artificiale dai suoi drive-through negli Stati Uniti.

Perché McDonald’s ha abbandonato l’intelligenza artificiale?

La decisione di McDonald’s è stata motivata da una serie di episodi imbarazzanti e virali sui social media, che hanno visto il sistema di ordine automatico proporre combinazioni improbabili e quantità eccessive di cibo. Dai gelati al bacon alle montagne di crocchette di pollo, i clienti si sono trovati a fronteggiare ordini completamente fuori contesto rispetto alle loro richieste originali.

L’episodio più noto è diventato virale su TikTok, dove una giovane donna ha documentato il suo tentativo frustrato di ordinare un semplice gelato al caramello, solo per vedere l’IA continuare ad aggiungere ingredienti improbabili come burro extra. Questi errori non solo hanno provocato risate online, ma hanno anche sollevato preoccupazioni serie riguardo alla capacità dell’IA di comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti in modo efficace.

La conseguenze della decisione di McDonald’s

In risposta a queste critiche e per mantenere la fiducia dei clienti, McDonald’s ha annunciato la fine della sua partnership con IBM per il sistema AOT (Automated Order Taking). Sebbene McDonald’s abbia espresso fiducia nelle potenzialità future della tecnologia AI nei ristoranti, sembra che l’implementazione attuale non abbia soddisfatto le aspettative iniziali.

La catena di fast food ha sottolineato che la decisione di abbandonare l’IA non è definitiva riguardo al futuro della tecnologia nei suoi ristoranti, ma piuttosto una scelta mirata a migliorare l’esperienza del cliente e a evitare ulteriori incidenti pubblici.

Questa mossa da parte di McDonald’s solleva importanti questioni sul futuro dell’automazione nel settore del fast food. Mentre l’IA promette di migliorare l’efficienza e ridurre i costi operativi, episodi come quelli visti con McDonald’s evidenziano l’importanza di trovare un equilibrio tra automazione e servizio umano personalizzato.

