McDonald’s, gli hamburger vegetali fanno flop: cancellati dai menù dopo due anni di test. “E’ stato un fallimento, non li vuole nessuno”

Dopo aver fallito a San Francisco e Dallas, gli hamburger vegetali resteranno fuori dal menu, ha affermato il presidente dell’azienda. Il colosso del fast food McDonald’s ha registrato come fiasco il suo nuovo hamburger a base vegetale tra i clienti di San Francisco e Dallas, ha dichiarato il presidente dell’azienda Joe Erlinger durante il Global Food Forum del Wall Street Journal il 26 giugno.

McDonald’s aveva lanciato il McPlant, un hamburger vegetariano prodotto da Beyond Meat, nei mercati di prova nel 2022, ma secondo Erlinger non ha preso piede. “Non credo che il consumatore statunitense venga da McDonald’s alla ricerca del McPlant o di altre proteine vegetali“. Per ora gli hamburger McPlant resteranno fuori dai menu degli Stati Uniti, insieme alle insalate, ha aggiunto.

