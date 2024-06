Meteo Formigine, le previsioni per domani venerdì 14 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 14 Giugno a Formigine indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 70%. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 25°C nel primo pomeriggio e in calo fino a 16°C durante la notte. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, senza sensazioni di caldo eccessivo o freddo intenso.

I venti soffieranno principalmente da nord con intensità variabile tra i 5km/h e i 13km/h, senza raffiche di particolare intensità. Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con una probabilità minima solo durante la mattina.

L’umidità relativa si manterrà su valori elevati, intorno al 70% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015hPa.

In base alla situazione attesa per Venerdì, possiamo affermare che le condizioni meteo a Formigine saranno generalmente buone, con un cielo che si libererà dalle nuvole nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e all’umidità, che potrebbero influenzare il comfort termico. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni stabili, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 14 Giugno a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 4.4 S max 5.7 Ostro 89 % 1018 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.9 S max 5.8 Ostro 86 % 1017 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 2.9 SSE max 5.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° prob. 2 % 4.4 N max 7.4 Tramontana 59 % 1017 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 8.8 N max 12.1 Tramontana 49 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° prob. 2 % 7.8 NNO max 11.9 Maestrale 49 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 2 % 5.9 NNO max 8.4 Maestrale 67 % 1015 hPa 21 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 6.2 SO max 7.2 Libeccio 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 21:04

