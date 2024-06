Previsioni Meteo Lombardia: domani rovesci e temporali, sabato nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Una perturbazione avanza dalla Penisola Iberica verso l’arco alpino: da oggi maggiore nuvolosità con precipitazioni sui settori occidentali e sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì la struttura transiterà sulla Lombardia portando rovesci e temporali diffusi sui rilievi, più isolati in pianura. Sabato inizialmente soleggiato, ma dalla serata una nuova struttura depressionaria scende sull’arco Alpino, portando tempo marcatamente instabile per la notte ed i giorni successivi, con temperature in calo“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque nuvolosità irregolare diffusa dalla notte, molto variabile nella giornata, con schiarite più ampie e persistenti dal tardo pomeriggio e sulla pianura.

Precipitazioni: dalla prima mattina rovesci e temporali diffusi più insistenti sui Alpi, Prealpi, e alta pianura occidentale, nella giornata possibili su tutta la regione ma più insistenti sui rilievi. In esaurimento in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra 19°C e 21°C, massime intorno a 28°C sui settori occidentali, intorno a 32°C sui settori più orientali.

Zero termico: attorno a 4000 metri, in abbassamento da nord fino a 3600 metri.

Venti: in pianura dai quadranti settentrionali o occidentali, fino a moderati o localmente forti e rapidamente variabili; in montagna da moderati a forti meridionali. In generale attenuazione in serata.

