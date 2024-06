Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali pomeridiani fino a sabato

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico si espande dall’entroterra nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale, stretto tra una goccia fredda in isolamento verso le Canarie e una depressione sulla Grecia. L’Italia settentrionale rimane però ai margini delle forti correnti occidentali in quota che separano l’anticiclone da una vasta e profonda saccatura sul Nord Atlantico. Sul Piemonte, questa situazione determinerà da un lato un aumento delle temperature, ma lascerà comunque spazio a instabilità nelle ore pomeridiane“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Fino a sabato saranno quindi attesi rovesci e temporali in formazione nelle ore centrali a partire dalle Alpi, e poi in possibile spostamento sulle zone di pianura e collina. Tra sabato e domenica lo spostamento della goccia fredda atlantica sulla Penisola Iberica determinerà un ulteriore aumento dell’instabilità“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo al mattino in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con possibile maggiore nuvolosità sull’Appennino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento associata ai temporali. Dalle ore centrali rovesci e temporali in formazione sulle Alpi, che potranno poi interessare localmente alcune zone di pianura e collina. Sarà possibile qualche temporale anche forte. Zero termico in ulteriore lieve aumento ovunque sui 3900-4100 metri. Temperature in aumento. Venti sulle Alpi moderati o forti da ovest; al mattino da sud sull’Appennino e sui settori sudorientali, deboli o localmente moderati. Deboli variabili altrove con possibili raffiche di vento in occasione dei temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Piemonte e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.