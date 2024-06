Previsioni Meteo Piemonte: nel weekend forti temporali e grandinate, “in particolare in pianura”

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione di matrice africana interesserà il Piemonte nel pomeriggio odierno e potrebbero verificarsi i primi locali superamenti di 30°C dall’inizio dell’anno; tuttavia è prevista instabilità su rilievi e zone pedemontane e pianeggianti adiacenti”: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani inizierà ad avvicinarsi all’arco alpino una depressione localizzata sulla penisola iberica che causerà instabilità più marcata nella giornata di sabato, in un contesto ancora caldo e abbastanza soleggiato. Domenica la circolazione depressionaria attraverserà il nord Italia causando temporali diffusi, associati a grandinate, in particolare in pianura. Lunedì la depressione si allontanerà verso la penisola balcanica ma il Piemonte rimarrà ancora sotto l’influenza di una vasta area di bassa pressione con minimo sulla penisola scandinava“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con maggiore nuvolosità tra la tarda mattinata e la serata su Alpi e vicine zone pedemontane e pianeggianti. Al mattino prime precipitazioni sulle Alpi settentrionali, in graduale estensione nel corso della giornata prima agli altri settori alpini e poi alle zone pedemontane e pianeggianti adiacenti. Intensità debole e moderata con locali forti picchi. Deboli fenomeni anche sull’Appennino. Esaurimento nella notte. Zero termico in lieve aumento sui 4100-4200 m nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti sulle Alpi moderati da ovest al mattino in successiva rotazione da sudovest e intensificazione; venti deboli localmente moderati da sud sull’Alessandrino e calmi in pianura. Rinforzi in corrispondenza dei temporali.

