Meteo Scicli, le previsioni per domani martedì 25 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scicli per Martedì 25 Giugno prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera brezza che si intensificherà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +29°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e la brezza tesa contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,5°C. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +25°C.

In generale, la giornata di Martedì 25 Giugno a Scicli si prospetta quindi molto calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente, date le temperature elevate previste.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Scicli, sembra che le condizioni di bel tempo e caldo persistano anche nei giorni successivi, con temperature che potrebbero aumentare leggermente. Si consiglia quindi di monitorare costantemente le previsioni del tempo e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Martedì 25 Giugno a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 6.1 NNE max 7.8 Grecale 54 % 1011 hPa 3 cielo coperto +25° perc. +25° prob. 6 % 8.3 ESE max 11.9 Scirocco 57 % 1010 hPa 6 cielo coperto +25.9° perc. +26.1° prob. 1 % 18.3 E max 29.2 Levante 57 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +29° Assenti 30 ESE max 40.2 Scirocco 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +29.8° Assenti 31.9 ESE max 45.2 Scirocco 48 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +29.2° Assenti 30.5 ESE max 40 Scirocco 45 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.5 E max 28.7 Levante 57 % 1009 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 16.3 ENE max 26.7 Grecale 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.