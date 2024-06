Il Monte Lewotobi erutta in Indonesia | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio locale di oggi, il Monte Lewotobi è eruttato nella parte sudorientale dell’isola di Flores, in Indonesia. L’altezza della colonna eruttiva è stata osservata a circa 900 metri sopra la vetta. La colonna di cenere è bianca, con sfumature anche di grigio a marrone. Le comunità vicine sono colpite dalla caduta di cenere e gli abitanti sono invitati a indossare maschere/coperture per naso e bocca per evitare i pericoli della cenere vulcanica sul sistema respiratorio. Le autorità raccomandano alle comunità attorno al Monte Lewotobi e ai visitatori/turisti di non svolgere alcuna attività entro un raggio di 2km dal centro di eruzione.

