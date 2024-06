Morto il cosmonauta Vyacheslav Zudov, sopravvissuto a splashdown d’emergenza

MeteoWeb

Il cosmonauta sovietico Vyacheslav Zudov, noto per essere sopravvissuto all’unico splashdown di emergenza di una Soyuz, è morto all’età di 82 anni. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 12 giugno, è stata annunciata da Roscosmos, la corporazione spaziale federale russa.

La missione di Zudov, durata 2 giorni, fu drammatica e pericolosa. Selezionato nel 1965 come parte del terzo gruppo di reclute dell’Aeronautica Militare Sovietica, Zudov comandò la sua prima e unica missione spaziale a bordo della Soyuz 23 nel 1976. Con il pilota Valery Rozhdestvensky, Zudov doveva trascorrere almeno 2 settimane sulla stazione spaziale Salyut 5. Tuttavia, a causa del fallimento del sistema di attracco autonomo, la missione non ebbe successo.

Durante il rientro, la Soyuz 23 mirava a un atterraggio vicino al Cosmodromo di Baikonur, ma finì nel lago Tengiz, parzialmente ghiacciato. Le condizioni avverse ritardarono i soccorsi e la capsula fu trascinata sott’acqua dai paracadute saturi. Zudov e Rozhdestvensky dovettero spegnere i sistemi e rimanere nella capsula per diverse ore prima di essere tratti in salvo. Nonostante il freddo, entrambi rimasero illesi.

Vyacheslav Zudov, nato l’8 gennaio 1942 a Bor, in Russia, fu anche comandante di riserva per diverse missioni Soyuz. Per il suo contributo al programma spaziale, fu insignito del titolo di Eroe dell’Unione Sovietica e dell’Ordine di Lenin.

