Le mucillagini si ripresentano sotto costa a Trieste

MeteoWeb

Sono sparite solo per qualche giorno, ma oggi le mucillagini si sono ripresentate sotto costa a Trieste. Sono ben visibili sulle Rive, dove gli accumuli si sono riformati, in particolare accanto ai moli, ma in misura minore rispetto alle settimane scorse. La superficie del mare di color grigio verde e che emana un olezzo è ben evidente nuovamente e si prevede che la situazione non sia destinata a cambiare, almeno per il weekend.

Il fenomeno delle mucillagini è causato dal protrarsi di condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione di alghe, le quali generano questa copertura viscosa sulle superfici marittime. Gli esperti marini dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale (Ogs) assicurano al pubblico che non ci sono rischi diretti per la salute umana dal contatto con le mucillagini.

Le mucillagini erano sparite dalla superficie del mare dopo i temporali e il vento forte di qualche giorno fa, che aveva spazzato la superficie del mare rimescolando le acque anche qualche metro in profondità.

Le previsioni

Se nel weekend la situazione meteo resterà immutata, lunedì 1 luglio sul Friuli Venezia Giulia è attesa una perturbazione che dovrebbe portare temporali, quindi un aiuto in più contro le mucillagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.