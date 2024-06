Napoli: incendio ai Camaldoli, pioggia di cenere in tutta la città

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco, che lottano da ieri per domare l’incendio sulla collina dei Camaldoli, a un passo dalla zona ospedaliera di Napoli, lambendo diverse abitazioni della zona. Segnalata “pioggia” di cenere in tutta la città. Le operazioni di spegnimento sono riprese all’alba, anche attraverso l’utilizzo di un Canadair. La situazione è segnalata sotto controllo, nel corso della notte si è recato sul luogo dell’incendio anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per assicurarsi che non vi fossero rischi imminenti per le abitazioni e per seguire in prima persona i soccorsi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.