La NASA inizia a pianificare lo schianto della Stazione Spaziale Internazionale

Da circa 24 anni l’umanità vive ininterrottamente nello Spazio. Sin da quando l’astronauta Bill Shepherd e i cosmonauti Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev salirono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il giorno di Halloween del 2000, la ISS è stata la casa di astronauti e cosmonauti. Tuttavia, tutte le cose belle devono giungere a una conclusione, e ora la NASA sta pianificando la fine del laboratorio orbitante dell’umanità.

La fine della Stazione Spaziale Internazionale

L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato di aver selezionato SpaceX per sviluppare e costruire il veicolo di deorbitazione che sarà utilizzato per portare la Stazione Spaziale fuori dall’orbita alla fine della sua vita operativa, facendola rientrare in sicurezza sulla Terra.

“Selezionare un veicolo di deorbitazione statunitense per la Stazione Spaziale Internazionale aiuterà la NASA e i suoi partner internazionali a garantire una transizione sicura e responsabile in orbita bassa alla fine delle operazioni della stazione,” ha dichiarato Ken Bowersox, associate administrator for Space Operations Mission Directorate della NASA. “Questa decisione supporta anche i piani della NASA per future destinazioni commerciali e consente il continuo utilizzo dello spazio vicino alla Terra“.

I primi pezzi della ISS furono lanciati nel 1998, e quando le operazioni termineranno nel 2030, avranno superato di 2 anni la loro durata di vita pianificata. È proprio questa struttura, che forma l’ossatura della Stazione Spaziale, a impedire alla ISS di continuare oltre il 2030.

“La maggior parte della Stazione Spaziale può essere riparata o sostituita in orbita, mentre altre parti possono essere riportate a terra per la riparazione e rilanciate. Queste parti includono i pannelli solari, le attrezzature di comunicazione, le apparecchiature di supporto vitale e l’hardware scientifico,” spiega la NASA. “Tuttavia, la struttura principale della Stazione, come i moduli abitabili e le strutture a traliccio, non possono essere riparate o sostituite in modo pratico“.

Man mano che i veicoli spaziali attraccano e si sganciano dalla ISS, e la Stazione Spaziale si sposta dentro e fuori dalla luce solare, queste operazioni mettono sotto stress tali strutture. “Queste forze erano state prese in considerazione nella stima originale di vita strutturale di 30 anni, e mentre l’esperienza di volo della NASA indica che le forze effettive esercitate sulla Stazione sono state inferiori a quelle previste, esiste comunque una durata di vita finita per la struttura principale,” ha continuato la NASA.

La fine di un progetto straordinario

Nonostante la Stazione Spaziale abbia funzionato incredibilmente bene nel corso della sua vita, con il passare del tempo sono cominciate a verificarsi delle perdite. La NASA sta ora pianificando la fine di un progetto straordinario, che ha visto la collaborazione di 5 agenzie spaziali per operare un laboratorio che sfreccia sopra le nostre teste a circa 28mila km/h.

Sebbene sarà SpaceX a gestire il progetto, con un valore potenziale di 843 milioni di dollari, la NASA sarà responsabile della gestione e della proprietà del veicolo di deorbitazione e della missione per deorbitare la vecchia Stazione Spaziale. Ciò segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale, garantendo al contempo che la transizione della ISS avvenga in modo sicuro e responsabile.

