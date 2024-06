Nasce l’e-building Ferrari: investimento di 200 milioni

MeteoWeb

Ferrari ha inaugurato oggi il suo nuovo e-building a Maranello, un impianto produttivo all’avanguardia realizzato con un investimento di 200 milioni di euro. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione e la sostenibilità per la celebre casa automobilistica.

L’innovazione dell’e-building Ferrari

L’e-building, che ospiterà la produzione di modelli come la Purosangue e la SF90 Stradale a partire dal prossimo anno, e la prima auto elettrica dal 2026, è stato concepito per aumentare la flessibilità produttiva e offrire maggiori possibilità di personalizzazione per i clienti. Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha sottolineato l’importanza di questo investimento nel contesto della strategia di sostenibilità dell’azienda: “Abbiamo ottenuto una riduzione del 16% delle nostre emissioni Scope 1 e Scope 2 entro il 2023 rispetto al 2021.”

Il nuovo edificio è stato progettato con un’attenzione particolare all’efficienza energetica. “Abbiamo installato più di 9.000 pannelli solari e adottato tecnologie innovative come la cella a combustibile idrogeno“, ha spiegato Vigna. “Entro l’inizio del 2025, dismetteremo il nostro trigeneratore e non utilizzeremo più gas per produrre elettricità, riscaldamento e raffreddamento.”

Ferrari ha inoltre ridotto il consumo di alluminio di quasi 250 tonnellate all’anno, grazie a soluzioni intelligenti e all’uso di alluminio riciclato. “Queste sono azioni tangibili che abbiamo implementato con l’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio entro la fine del decennio“, ha aggiunto Vigna.

Un nuovo capitolo per Ferrari

John Elkann, presidente della Ferrari, ha ribadito l’importanza di questo progetto durante l’inaugurazione: “L’e-building è la prova concreta che in Ferrari manteniamo le nostre promesse. Solo due anni dopo aver annunciato i nostri piani, siamo qui a celebrare questa nuova pietra miliare.”

Elkann ha anche elogiato l’architetto Mario Cucinella, il cui team ha progettato l’e-building. “Abbiamo scelto Cucinella per il suo approccio incentrato sull’uomo e il suo interesse genuino per l’impatto ambientale dei suoi edifici. Proprio ieri, ha vinto il prestigioso premio Compasso d’Oro per i suoi successi.”

Produzione di motori innovativi

L’e-building, con una superficie di 42.500 metri quadrati e un’altezza di 25 metri, ospiterà 300 dipendenti impegnati nello sviluppo e nella produzione di motori a combustione interna, ibridi ed elettrici. Questo nuovo impianto, completato in due anni, è destinato a diventare un pilastro fondamentale per il futuro di Ferrari, continuando la tradizione di eccellenza e innovazione iniziata nel 1929 con la Scuderia Ferrari.

Ferrari continua a investire nel suo futuro, mantenendo fede alla promessa di innovazione e sostenibilità, dimostrando che il suo impegno non è solo nei confronti delle prestazioni, ma anche del pianeta.

