Natisone, 13 giorni alla ricerca di Cristian ma senza esito

MeteoWeb

Sono arrivate al 13° giorno le ricerche di Cristian Molnar, il giovane travolto dalla piena del fiume Natisone lo scorso 31 maggio insieme ad altre due ragazze. “Chiudiamo la tredicesima giornata senza novità. Oggi è tornato in aiuto anche l’elicottero, a supporto dei 50 splendidi soccorritori. Grazie a tutti per ciò che fate“, ha detto il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, in relazione alle ricerche del giovane. A causa del peggioramento del meteo degli ultimi giorni, il torrente ha avuto un ingrossamento, con la portata che la notte scorsa era salita fino a 90 metri cubi al secondo, per riabbassarsi a 60 nel corso della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.