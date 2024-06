Natisone, trovato un corpo: sarebbe quello di Cristian

MeteoWeb

Un corpo è stato trovato questa mattina nel Natisone, nei pressi del greto dove la piena ha travolto tre ragazzi il 31 maggio scorso. Non c’è ancora l’identificazione ufficiale, ma è praticamente certo che si tratta del corpo di Cristian, il giovane che ancora mancava all’appello. I Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo in una forra ormai libera dell’acqua a valle del punto in cui sono state trovate senza vita le altre due vittime. Il calo del livello dell’acqua ha facilitato ritrovamento. I corpi delle due ragazze che erano con lui ed erano state trascinate via dalla corrente sono stati recuperati entro pochi giorni dalla tragedia.

