Noos, l’Avventura della Conoscenza: Alberto Angela torna a illuminare il sapere

Alberto Angela, il volto amato della divulgazione scientifica italiana, sta per condurci in un nuovo entusiasmante viaggio attraverso il sapere umano con “Noos – L’Avventura della Conoscenza“. A partire dal 27 giugno alle 21.25 su Rai1, il programma promette di esplorare i confini della scienza contemporanea, dall’archeologia alla genetica, passando per la neuroscienza e l’innovazione tecnologica.

Noos – L’Avventura della Conoscenza

L’incarnazione moderna di Noos, termine che in greco antico significa “intelletto“, trae ispirazione dal predecessore di Angela, Piero Angela, pioniere della divulgazione scientifica con il celebre “Viaggio nel Cosmo“. Quest’anno, Alberto Angela ci invita a esplorare non solo i segreti dei dinosauri e le intricanti trame di Star Wars, ma anche a gettare luce sui misteri della medicina moderna, sulle recenti scoperte archeologiche e sulle questioni geopolitiche che plasmano il nostro mondo.

Il programma si apre con un ritratto delle ultime rivelazioni sulla vita dei dinosauri, includendo la scoperta che molti di essi erano coperti di piume, una rivelazione che ridefinisce la nostra comprensione di queste maestose creature preistoriche. Angela, fresco del successo dello speciale su Pompei e dell’acclamata serata all’Arena di Verona dedicata al patrimonio lirico Unesco, promette un approccio pacato ma incisivo, capace di catturare il pubblico con la bellezza della conoscenza.

Gli ospiti di Noos

Tra gli ospiti di spicco figurano Dario Fabbri e Carlo Lucarelli, che guideranno discussioni sulla geopolitica e sugli enigmi scientifici più intriganti. Inoltre, specialisti come Massimo Polidoro, Elisabetta Bernardi ed Emmanuele Jannini forniranno approfondimenti su fake news, alimentazione e sessualità, rispettivamente, mentre il filosofo della scienza Telmo Pievani esplorerà settimanalmente le parole chiave della storia evolutiva del nostro pianeta.

Uno degli elementi salienti sarà la presenza di Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA, che condividerà le prossime sfide nello spazio direttamente dallo studio immersivo di Noos. Angela descrive con affetto il suo team di esperti, definendoli “alleati uniformati” pronti a combattere contro l’ignoranza, tra cui giovani promesse come Luca Perri, Giuliana Galati, Ruggero Rollini ed Edwige Pezzulli.

Tra le novità più attese, spicca la rubrica dedicata ai dinosauri, un sogno che si materializza grazie alla collaborazione con un rinomato paleontologo. Questo segmento, pensato per soddisfare la curiosità di bambini e adulti, esplorerà miti da sfatare e nuove scoperte nel mondo giurassico.

Infine, la voce di Paola Cortellesi darà vita a un personaggio d’animazione che guiderà il pubblico attraverso la storia ed evoluzione della scrittura, ampliando ulteriormente il fascino del programma per tutte le età.

“Noos – L’Avventura della Conoscenza” si prepara così a intraprendere un nuovo viaggio emozionante nel panorama della scienza e della cultura, continuando a guidare il pubblico verso la scoperta e la comprensione del mondo che ci circonda. Con la sua consueta maestria narrativa, Alberto Angela ci invita a metterci in cammino insieme, attraverso l’intelletto e la meraviglia che solo la conoscenza può offrire.

Sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di scienza e per coloro che desiderano approfondire il loro sapere su ciò che ci rende umani e ci ha plasmati come società nel corso dei millenni.

