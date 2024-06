Nuove scoperte geologiche su Marte, Perseverance trova rocce insolite

MeteoWeb

Il rover Perseverance della NASA ha recentemente lasciato Mount Washburn, nel Cratere Jezero di Marte, per raggiungere la sua nuova destinazione, Bright Angel, dove ha scoperto un tipo di roccia insolito, soprannominato “popcorn rock“. Questa strana formazione rocciosa rappresenta un’ulteriore prova della presenza di acqua nel Cratere.

La missione di Perseverance

La missione di Perseverance è incentrata sulla ricerca di tracce di vita antica su Marte. Oltre a cercare prove fossili di vita passata, il rover sta esaminando ambienti che potrebbero aver supportato forme di vita. Questo è il motivo per cui si trova nel Cratere Jezero, un antico paleolago con un delta di sedimenti e altre caratteristiche geologiche intriganti.

Nel Sol 1175 della sua missione, Perseverance è arrivato a Bright Angel, una regione scientificamente interessante che fa parte del canale fluviale che alimentava il Cratere Jezero. Bright Angel è nota per le sue formazioni rocciose di colore chiaro, che potrebbero essere antichi sedimenti riempiti dal canale o rocce molto più vecchie esposte dal fiume.

Mentre Perseverance si avvicinava a Bright Angel, il team della missione ha potuto osservare le rocce chiare in lontananza. Tuttavia, il percorso verso la nuova destinazione non è stato facile. Il rover si è trovato davanti un terreno così arduo che gli operatori hanno dovuto cambiare percorso.

“Abbiamo iniziato a seguire il canale a fine gennaio e stavamo facendo buoni progressi, ma poi i massi sono diventati più grandi e più numerosi,” ha spiegato Evan Graser, deputy strategic route planner lead del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Quello che erano viaggi di oltre 100 metri per giorno marziano si sono ridotti a solo decine di metri. È stato frustrante“.

Perseverance ha due modalità di viaggio. In terreni più accidentati, il team di pianificazione del percorso utilizza immagini per pianificare la rotta del rover circa 30 metri alla volta. Per viaggiare oltre quella distanza in un solo sol, il team si affida alla modalità autopilota di Perseverance, chiamata AutoNav. Mentre il percorso diventava più difficile, AutoNav ha avuto difficoltà. A volte si fermava completamente, che è l’opzione più sicura, ma ciò ha allungato notevolmente il viaggio verso Bright Angel.

Il rover è stato deviato attraverso il campo di dune e il canale fluviale, riducendo il viaggio di diverse settimane. Perseverance sta per terminare la sua 4ª fase scientifica, durante la quale ha cercato rocce carbonatiche e olivina nella Margin Unit, lungo l’interno del bordo del Cratere Jezero. A Bright Angel, però, sperava di trovare rocce diverse. E così è stato.

“Popcorn rock”

Secondo un comunicato stampa della NASA, i geologi sono rimasti affascinati da ciò che hanno visto. Alcune delle rocce sono densamente piene di precise caratteristiche, che si sono guadagnate il nome di “popcorn rock”. Le rocce sono anche piene di dettagli che sembrano vene minerali. Le vene minerali si formano quando l’acqua trasporta minerali attraverso la roccia e li deposita. Le vene minerali sono comuni sulla Terra e i rover le hanno individuate anche in altre zone di Marte. Le caratteristiche “popcorn” potrebbero essere anch’esse una prova della presenza di acqua. Come le vene minerali, indicano che l’acqua ha fluito attraverso queste rocce.

Il prossimo passo

Il prossimo passo è determinare quali minerali sono presenti in queste rocce. Perseverance continuerà ad esplorare Bright Angel, prendendo misurazioni lungo il percorso. Nel fine settimana, utilizzerà il suo strumento di abrasione e altri strumenti per esaminare più da vicino le rocce. Vaporizzerà parte della roccia e utilizzerà la suite di strumenti SuperCam per analizzarne la chimica. La decisione di prelevare un campione per un eventuale ritorno sulla Terra (si spera) dipenderà da questi risultati.

Una volta terminato il lavoro a Bright Angel, il rover si dirigerà nuovamente a Sud, attraversando Neretva Vallis, verso la sua prossima destinazione: Serpentine Rapids.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.