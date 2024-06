Nvidia rivoluziona il Computex 2024: arrivano gli umani digitali

MeteoWeb

Nvidia ha fatto tremare il palcoscenico del Computex 2024 con una serie di annunci audaci e innovativi. Tra le novità più eclatanti, l’arrivo degli umani digitali, l’accelerazione GPU per Windows Copilot Runtime, nuovi kit di sviluppo per l’intelligenza artificiale e un grande passo avanti per Nvidia Remix.

Umani digitali e servizi ACE

Con l’introduzione dei servizi ACE, Nvidia ha reso possibile l’utilizzo degli umani digitali anche nell’ambito dei videogiochi. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, questi assistenti possono interagire in modo dinamico e naturale, aprendo nuove frontiere nel gameplay e nell’esperienza di gioco. Questo significa che i giocatori possono ora godere di un’esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva, arricchita dalla presenza di personaggi virtuali capaci di comprendere e rispondere alle loro azioni.

Accelerazione GPU per Windows Copilot Runtime

In collaborazione con Microsoft, Nvidia sta lavorando a un API che integrerà l’accelerazione GPU nelle applicazioni di Windows Copilot Runtime. Questo permetterà di sfruttare appieno le capacità delle GeForce RTX, offrendo un supporto superiore per i modelli linguistici e le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Grazie a questa integrazione, le applicazioni di Windows Copilot Runtime saranno in grado di fornire risposte più rapide e precise, migliorando l’efficienza e l’esperienza utente.

Kit di sviluppo AI

Nvidia ha presentato diversi kit di sviluppo dedicati all’intelligenza artificiale. Tra questi, il kit AIM (AI Inference Manager) facilita l’integrazione delle capacità AI cloud con quelle disponibili in locale. Inoltre, il kit RTX AI Toolkit offre strumenti per la personalizzazione e l’ottimizzazione dei modelli AI di piccole dimensioni, consentendo prestazioni fino a 4 volte superiori rispetto ai modelli pre-addestrati. Questi kit di sviluppo rappresentano un passo avanti significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare applicazioni più intelligenti e performanti.

Progetto G-Assist e RTX Video

Nvidia ha svelato il progetto G-Assist, focalizzato sulla creazione di assistenti AI per i giocatori. Inoltre, è stato rilasciato il kit di sviluppo RTX Video, che offre funzionalità di upscaling e miglioramento dell’immagine tramite l’intelligenza artificiale. Questi strumenti consentono ai giocatori di ottenere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica, migliorando la qualità grafica e l’effetto visivo dei loro giochi preferiti.

Nvidia Remix e nuova App GeForce

Con le librerie Runtime di Nvidia Remix ora open-source, i modder e gli sviluppatori possono aggiornare rapidamente i giochi con nuove texture, modelli e effetti ray tracing. Inoltre, è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione Windows per le GeForce, che supporta la registrazione delle sessioni di gioco a 120 FPS e offre un’efficienza di encoding migliorata del 40%. Queste nuove funzionalità consentono ai giocatori di catturare e condividere i loro momenti migliori di gioco con una qualità superiore e una maggiore efficienza.

Linee guida GeForce SFF

Infine, Nvidia ha pubblicato linee guida per garantire che le GeForce siano adatte ai sistemi Small Form Factor (SFF), aprendo nuove possibilità per le configurazioni compatte e potenti. Queste linee guida forniscono agli utenti una serie di indicazioni e raccomandazioni per la scelta e l’installazione delle schede grafiche GeForce nei sistemi SFF, garantendo prestazioni ottimali e compatibilità con le dimensioni e le specifiche del case. Con queste nuove linee guida, Nvidia si impegna a soddisfare le esigenze dei giocatori e degli appassionati di tecnologia che desiderano costruire sistemi potenti e compatti.

