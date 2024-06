Oggi un asteroide appena scoperto sfreccerà tra la Terra e la Luna: è più grande della Piramide di Giza

MeteoWeb

Un asteroide delle dimensioni di un grattacielo, scoperto appena due settimane fa, passerà tra la Terra e la Luna oggi, sabato 29 giugno. Al suo punto di massimo avvicinamento, il corpo celeste passerà a circa 295mila km dal nostro pianeta, ovvero circa tre quarti della distanza media tra la Terra e la Luna.

Oggi il passaggio dell’asteroide 2024 MK

L’asteroide, denominato 2024 MK, ha un diametro stimato di circa 146 metri, superiore all’altezza di un edificio di 40 piani o e più imponente della Grande Piramide di Giza (Cheope, 139 metri di altezza). Durante il suo massimo avvicinamento, viaggerà a una velocità di circa 34mila km/h, secondo quanto riportato dalla NASA. Gli astronomi sudafricani hanno scoperto il sasso spaziale il 16 giugno scorso.

Nonostante l’imponente roccia spaziale non rappresenti una minaccia per la Terra, la NASA lo classifica come “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa delle sue dimensioni e della sua orbita, che di tanto in tanto incrocia quella del nostro pianeta. Subito dopo il passaggio “ravvicinato” alla Terra e alla Luna questo fine settimana, 2024 MK tornerà verso la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove e non farà ritorno nei paraggi terrestri fino al 2037, secondo le previsioni della NASA. Anche in quell’occasione, comunque, non rappresenterà alcuna minaccia per il nostro pianeta.

La NASA monitora le orbite di oltre 35mila oggetti near-Earth (NEO), che sono rocce spaziali che si avvicinano fino a 195 milioni di km dal Sole, spesso incrociando l’orbita terrestre durante i loro viaggi. Attualmente, non ci sono asteroidi conosciuti che rappresentino una minaccia per il nostro pianeta per almeno i prossimi 100 anni.

Doppio sorvolo prima dell’Asteroid Day

Il passaggio ravvicinato di 2024 MK arriva pochi giorni dopo che un asteroide ancora più grande, chiamato 2011 UL21, è passato vicino alla Terra. Misurando tra 1,7 e 3,9 km di larghezza, questo oggetto delle dimensioni di una montagna ha volato a 6,6 milioni di km dalla Terra, ovvero circa 17 volte la distanza dalla Luna. Nonostante questa ampia distanza, 2011 UL21 è stato l’asteroide più grande a passare così vicino alla Terra negli ultimi 110 anni, secondo il Virtual Telescope Project.

Questi sorvoli consecutivi precedono simbolicamente la l’Asteroide Day, che si celebra il 30 giugno. Questa data segna anche l’anniversario dell’impatto dell’asteroide di Tunguska nel 1908, che distrusse circa 80 milioni di alberi in Siberia su una superficie di 2.150 km quadrati.

