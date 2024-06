Oggi è la Giornata della sicurezza alimentare, ecco gli errori da evitare

MeteoWeb

La Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza dei cibi che consumiamo, è un momento cruciale per riflettere sulle pratiche quotidiane che possono influire sulla nostra salute. Nonostante le normative sempre più rigorose e i controlli sempre più accurati, è fondamentale che ogni consumatore sia consapevole degli errori comuni che possono compromettere la sicurezza alimentare nella vita di tutti i giorni. Ecco alcuni degli errori più frequenti e come evitarli.

Conservazione impropria degli alimenti

Uno degli errori più comuni è la cattiva conservazione degli alimenti. Lasciare il cibo a temperatura ambiente per troppo tempo può favorire la proliferazione di batteri nocivi. È essenziale refrigerare rapidamente gli avanzi e assicurarsi che il frigorifero sia impostato a una temperatura adeguata (generalmente tra 1°C e 4°C).

Lavaggio insufficiente di frutta e verdura

Non lavare adeguatamente frutta e verdura è un altro errore comune. Anche se la buccia sembra pulita, potrebbe contenere residui di pesticidi o batteri. Lavare accuratamente i prodotti sotto acqua corrente e, se necessario, utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco superficiale.

Contaminazione crociata

La contaminazione crociata avviene quando i batteri si trasferiscono da un alimento all’altro, spesso tramite utensili o superfici di lavoro non puliti. Utilizzare taglieri separati per carne cruda, verdure e altri alimenti, e lavare accuratamente coltelli e superfici dopo ogni uso, è fondamentale per prevenire questo rischio.

Cottura inadeguata

La cottura insufficiente degli alimenti, specialmente carne, pollame, pesce e uova, può lasciare vivi batteri patogeni come Salmonella e E. coli. Utilizzare un termometro da cucina per assicurarsi che gli alimenti raggiungano temperature di sicurezza (ad esempio, 75°C per il pollame) è un passo essenziale per la sicurezza alimentare.

Ignorare le date di scadenza

Consumare alimenti dopo la data di scadenza può essere rischioso. Anche se alcuni prodotti possono sembrare ancora buoni, potrebbero aver sviluppato batteri o muffe invisibili. Controllare regolarmente le date di scadenza e consumare i prodotti in tempo è una buona abitudine per evitare rischi inutili.

Non lavarsi le mani

Lavarsi le mani è una delle pratiche più semplici e efficaci per prevenire le malattie trasmesse da alimenti. Le mani dovrebbero essere lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima di manipolare qualsiasi cibo e dopo aver toccato carne cruda, uova o altre potenziali fonti di contaminazione.

Acqua non sicura

L’uso di acqua non potabile per lavare alimenti o cucinare può introdurre agenti patogeni. Assicurarsi che l’acqua utilizzata sia sicura, soprattutto in aree con infrastrutture idriche inaffidabili, è fondamentale per mantenere la sicurezza alimentare.

Azioni semplici ma essenziali

La sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa tra produttori, distributori e consumatori. Mentre le autorità continuano a migliorare i controlli e le normative, è cruciale che ciascuno di noi adotti pratiche sicure nella gestione quotidiana degli alimenti. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, riflettiamo su queste semplici ma essenziali azioni per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari.

