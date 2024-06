Oggi lo storico lancio di Starliner: come vedere il decollo e cosa accadrà

MeteoWeb

Dopo anni di ritardi e, più recentemente, settimane di contrattempi, Boeing è finalmente pronta a lanciare la sua prima missione Starliner con astronauti per la NASA, in un volo di prova verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), oggi 1° giugno.

Oggi il primo volo di Starliner con equipaggio

Al momento, il primo volo di Starliner di Boeing con equipaggio è programmato per il lancio alle 18:25 ora italiana, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance. La missione vedrà gli astronauti della NASA Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams impegnati in una missione di prova di una settimana verso la ISS, che Boeing chiama Crew Flight Test, o CFT.

Se tutto andrà bene, Starliner porterà gli astronauti alla ISS, attraccherà il giorno successivo al lancio e tornerà sulla Terra 8 giorni dopo, con un atterraggio nel deserto del Sud/Ovest degli Stati Uniti (precedenti voli di prova senza equipaggio sono atterrati al White Sands Missile Range nel New Mexico). La NASA ha scelto Starliner di Boeing come uno dei 2 “taxi spaziali” per i voli verso la Stazione — l’altro è il veicolo Crew Dragon di SpaceX — ma questo volo di prova CFT è in ritardo di anni e segue 2 voli senza equipaggio, uno fallito a dicembre 2019 e uno riuscito a maggio 2022.

Il volo è stato rinviato recentemente per 2 diverse perdite, una delle quali si è verificata mentre la capsula era sull’Atlas V durante un primo tentativo di lancio il 6 maggio, determinando un posticipo del volo. Successivamente è stata trovata una perdita di elio su Starliner.

Dopo la risoluzione dei problemi, questa settimana Boeing e NASA hanno concordato che la capsula Starliner è pronta a trasportare i suoi primi astronauti e hanno dato il via libera al lancio.

Via libera al lancio

Come anticipato, il lancio è previsto alle 18:25 ora italiana, da Cape Canaveral, in Florida. Il 45th Weather Squadron della U.S. Space Force sta monitorando le condizioni meteo per il lancio imminente e ha dichiarato che vi è il 90% di probabilità di condizioni meteorologiche favorevoli al momento del lancio. Le opportunità di lancio di riserva sono disponibili il 2 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno.

È possibile seguire il lancio di Starliner e gli eventi successivi in diretta tramite una serie di webcast. NASA TV oggi ospiterà una diretta streaming a partire dalle 14:15 ora italiana su YouTube, NASA+ e sui suoi canali social. Il webcast continuerà fino al decollo e si concluderà poco dopo che Starliner entrerà in orbita.

Eventi in diretta sono previsti anche per l’attracco e l’arrivo dell’equipaggio il giorno dopo il lancio, il 2 giugno, con la copertura della NASA programmata per le 16:15 ora italiana, con l’attracco previsto per le 19:50 ora italiana. Wilmore e Williams apriranno quindi i portelli tra Starliner e la ISS alle 21:35 ora italiana e parteciperanno ad una cerimonia di benvenuto sulla Stazione poco dopo.

