Oggi nuovo volo Virgin Galactic, l’italiano Nicola Pecile al comando di SpaceShipTwo

MeteoWeb

Oggi, 8 giugno 2024, è in programma il lancio del 7° volo spaziale regolare di Virgin Galactic, denominato Galactic 07. A bordo di SpaceShipTwo, anche noto come VSS Unity, al comando ci sarà l’italiano Nicola Pecile, insieme al pilota Jameel Janjua. Il volo partirà da Spaceport America, nel Sud/Ovest del New Mexico, con la finestra di lancio che si aprirà alle 8:30 ora locale (16:30 in Italia).

L’equipaggio e gli obiettivi della nuova missione di Virgin Galactic

La missione Galactic 07 include anche l’astronauta Tuva Atasever dell’agenzia spaziale turca e 3 astronauti privati le cui identità non sono state rese pubbliche. Tuttavia, Virgin Galactic ha rivelato che provengono rispettivamente dalla California, da New York e dall’Italia. Questa sarà la 2ª missione di Virgin Galactic del 2024, dopo il volo Galactic 06, con la prima donna ucraina raggiungere lo Spazio suborbitale.

Virgin Galactic, Eve e Unity

Virgin Galactic utilizza un sistema di lancio composto da 2 veicoli: un aereo da trasporto chiamato VMS Eve e un velivolo suborbitale noto come VSS Unity. L’aereo madre decolla da una pista con Unity sotto le ali, poi lo sgancia ad un’altitudine di circa 13.700 metri. Unity poi accende i motori per raggiungere lo Spazio suborbitale.

Esperienza e ricerca

I passeggeri a bordo del volo sperimenteranno alcuni minuti di assenza di peso e potranno godere di una vista della Terra che pochissimi hanno la fortuna di vedere. Con un costo di 450mila dollari a biglietto, l’esperienza offerta da Virgin Galactic è riservata a pochi privilegiati, ma rappresenta un passo avanti significativo nella democratizzazione dell’accesso allo Spazio.

Oltre ai passeggeri, la missione trasporterà anche payload di ricerca provenienti dalla Purdue University e dall’Università della California, Berkeley. L’esperimento della Purdue si concentrerà sul “movimento del propellente nei serbatoi di veicoli spaziali in manovra“, mentre quello dell’U.C. Berkeley testerà un nuovo tipo di stampa 3D in microgravità.

Collaborazioni e sicurezza

Dal 2018, Virgin Galactic ha collaborato con la NASA nel programma Flight Opportunities e recentemente è stata selezionata come fornitore di voli per la NASA per i prossimi 5 anni. La missione Galactic 07 si svolge in collaborazione con Axiom Space, una compagnia privata di voli spaziali con sede a Houston, che ha già completato 3 missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale e ha in programma la 4ª missione per ottobre.

Il volo di gennaio

Il volo di oggi segue la missione di gennaio, durante la quale un perno di allineamento si è staccato inaspettatamente dall’aereo madre VMS Eve dopo la separazione da VSS Unity. Sebbene nessuna persona sia stata in pericolo durante il volo, Virgin Galactic ha notificato l’incidente alla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, permettendo a entrambe di condurre un’indagine per prevenire il ripetersi di tali problemi in future missioni. Virgin Galactic ha implementato misure correttive per garantire che non si verifichino problemi simili durante la missione Galactic 07.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.