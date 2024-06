“Mayday”, paura sul volo Palma-Vienna: colpito da violenta tempesta di grandine | FOTO

MeteoWeb

Momenti di paura per i passeggeri di un volo della Austrian Airlines decollato domenica 9 giugno da Palma di Maiorca e diretto a Vienna. L’Airbus A320, mentre sorvolava i cieli austriaci, è stato improvvisamente colpito da una violenta tempesta di grandine, costringendo i piloti a richiedere un atterraggio di emergenza.

Secondo le informazioni rilasciate dalla compagnia aerea, l’aereo è finito in una cella temporalesca che non era visibile sul radar meteorologico. La grandine ha causato ingenti danni al velivolo, distruggendo completamente il muso e il parabrezza della cabina di pilotaggio. Nonostante la difficoltà della situazione, i piloti sono riusciti a mantenere il controllo dell’aereo e a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Vienna, evitando fortunatamente conseguenze per i passeggeri a bordo.

Un portavoce di Austrian Airlines ha spiegato che la tempesta era di una violenza tale da danneggiare i finestrini della cabina di pilotaggio e il muso dell’aereo, rendendo particolarmente complessa la manovra di atterraggio. La situazione è stata così critica che i piloti hanno lanciato un “Mayday”, il segnale internazionale di emergenza, per richiedere assistenza immediata e priorità nell’atterraggio.

L’Airbus A320, una volta atterrato in sicurezza a Vienna, è stato subito messo fuori servizio per consentire le verifiche tecniche necessarie e per valutare l’entità dei danni subiti. Le immagini del velivolo danneggiato hanno mostrato un muso completamente distrutto e un parabrezza crivellato dalla grandine, testimonianza della violenza della tempesta affrontata.

I passeggeri, seppur scossi dall’esperienza, non hanno riportato ferite e sono stati accolti dallo staff della compagnia aerea che ha fornito loro assistenza e informazioni. Austrian Airlines ha inoltre comunicato che verranno effettuati controlli approfonditi per comprendere come sia stato possibile che la tempesta non fosse visibile sui radar, al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza e della preparazione dei piloti per affrontare emergenze inaspettate. La professionalità dell’equipaggio ha sicuramente evitato quello che poteva trasformarsi in un disastro, garantendo l’incolumità di tutti i passeggeri a bordo.

