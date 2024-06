Perché gli uragani sono sempre più frequenti?

MeteoWeb

Ogni anno, con l’avvicinarsi della fine dell’estate, il mondo rivolge lo sguardo al cielo temendo l’arrivo imminente degli uragani. Questi giganti atmosferici, carichi di venti devastanti e piogge torrenziali, rappresentano una delle forze naturali più temute e distruttive sulla Terra. Negli ultimi decenni, la frequenza e l’intensità di questi fenomeni meteorologici sembrano essere aumentate in modo significativo, alimentando un dibattito accanito tra gli scienziati sulle cause dietro questa crescente potenza.

Classificazione degli uragani

Il metodo predominante per valutare la forza degli uragani è la scala Saffir-Simpson, un sistema introdotto negli anni Sessanta da Herbert Saffir e Robert Simpson. Questa scala, ampiamente utilizzata dal National Hurricane Center degli Stati Uniti, suddivide gli uragani in cinque categorie principali in base alla velocità dei venti:

Categoria 1 : Uragani di intensità minima con venti da 119 a 153 chilometri orari, capaci di causare danni lievi. Questi uragani sono spesso considerati un “benvenuto avvertimento” della stagione degli uragani, segnalando ai residenti e ai governi locali di prepararsi per eventi più gravi che potrebbero seguire.

: Uragani di intensità minima con venti da 119 a 153 chilometri orari, capaci di causare danni lievi. Questi uragani sono spesso considerati un “benvenuto avvertimento” della stagione degli uragani, segnalando ai residenti e ai governi locali di prepararsi per eventi più gravi che potrebbero seguire. Categoria 2 : Uragani moderati con venti tra 154 e 177 chilometri orari, in grado di provocare danni moderati a edifici e infrastrutture. Questi eventi possono causare la caduta di alberi e danneggiare le strutture non ben protette, richiedendo solitamente l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.

: Uragani moderati con venti tra 154 e 177 chilometri orari, in grado di provocare danni moderati a edifici e infrastrutture. Questi eventi possono causare la caduta di alberi e danneggiare le strutture non ben protette, richiedendo solitamente l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza pubblica. Categoria 3 : Uragani di forte intensità con venti da 178 a 208 chilometri orari, che possono causare danni significativi e richiedere evacuazioni. Queste tempeste rappresentano una seria minaccia per la vita umana e l’ambiente circostante, spingendo le comunità a prendere misure drastiche per proteggere i propri abitanti e risorse.

: Uragani di forte intensità con venti da 178 a 208 chilometri orari, che possono causare danni significativi e richiedere evacuazioni. Queste tempeste rappresentano una seria minaccia per la vita umana e l’ambiente circostante, spingendo le comunità a prendere misure drastiche per proteggere i propri abitanti e risorse. Categoria 4 : Uragani estremamente pericolosi con venti tra 209 e 251 chilometri orari, in grado di provocare danni catastrofici. Le strutture possono essere completamente distrutte, le infrastrutture essenziali compromesse e le comunità possono essere isolate per giorni o settimane, richiedendo soccorsi di emergenza a lungo termine.

: Uragani estremamente pericolosi con venti tra 209 e 251 chilometri orari, in grado di provocare danni catastrofici. Le strutture possono essere completamente distrutte, le infrastrutture essenziali compromesse e le comunità possono essere isolate per giorni o settimane, richiedendo soccorsi di emergenza a lungo termine. Categoria 5: Uragani di massima intensità con venti superiori ai 252 chilometri orari, capaci di causare distruzioni su vasta scala e cambiamenti irreversibili nell’ambiente. Questi eventi sono rari ma estremamente pericolosi, con conseguenze a lungo termine per l’ambiente e l’economia delle regioni colpite.

Una nuova minaccia: uragani di categoria 6

Recentemente, tuttavia, la comunità scientifica ha espresso preoccupazione per la comparsa di uragani che superano la stessa scala di misurazione. Questi eventi, noti informalmente come uragani di Categoria 6 o “apocalittici“, sono caratterizzati da venti che superano ampiamente i limiti tradizionali della Categoria 5. L’uragano Katrina è stato un esempio tragico di un uragano che avrebbe potuto rientrare in questa nuova categoria, con venti che hanno raggiunto i 280 chilometri orari e devastato ampie aree della costa del Golfo degli Stati Uniti.

Perché gli uragani stanno aumentando?

Il dibattito sull’origine della crescente intensità degli uragani si concentra principalmente sul cambiamento climatico globale. Gli uragani si alimentano dalla calore oceanico, e il surriscaldamento delle acque degli oceani ha aumentato la disponibilità di vapore acqueo nell’atmosfera. Questo vapor d’acqua funge da combustibile per gli uragani, intensificando i loro venti e le loro precipitazioni. L’aumento delle temperature globali ha quindi portato non solo a una maggiore intensità ma anche a una maggiore frequenza di uragani che sfidano la precedente scala di misurazione.

Gli scienziati hanno documentato un aumento della frequenza di uragani di Categoria 4 e 5 negli ultimi anni, indicando una tendenza preoccupante verso fenomeni meteorologici più estremi. L’innalzamento delle temperature globali ha portato non solo a una maggiore intensità ma anche a una maggiore frequenza di uragani che sfidano la precedente scala di misurazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.