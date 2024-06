MeteoWeb

E’ davvero una bella domanda. Perché Turchia e Georgia giocano l’Europeo di calcio se non sono in Europa? Oggi pomeriggio le due nazionali si sono affrontate a Dortmund nella prima giornata del gruppo F di Euro 2024, che si completa con Portogallo e Repubblica Ceca. Ma se sulla partecipazione di questi ultimi due Paesi ad un torneo di calcio Europeo nessuno avrà nulla da obiettare, la presenza di Turchia e Georgia e a maggior ragione la partita Turchia-Georgia appare decisamente fuori luogo, in quanto entrambi i Paesi si trovano in Asia.

I confini geografici dell’Europa, infatti, sono l’oceano Atlantico a Ovest, il Mediterraneo a Sud, i monti Urali a est e la linea che passa tra Caucaso e Mar Nero a Ovest. Il Bosforo, lo stretto che unisce il Mar Nero al Mare di Marmara, insieme allo stretto dei Dardanelli, segna il confine proprio tra Asia ed Europa di cui Istanbul, la vecchia Costantinopoli, rappresenta da sempre il crocevia. Né Turchia né Georgia, quindi, si possono considerare in Europa.

Se partecipano all’Europeo, però, dipende dalle regole dell’organizzazione. L’Europeo di calcio è organizzato dall’UEFA, che è l’Unione delle federazioni calcistiche europee. Sin dalla sua fondazione (15 giugno 1954), ne fanno parte sia la Russia (all’epoca Unione Sovietica) che la Turchia, proprio perchè si tratta di un’organizzazione di politica sportiva che va oltre i confini geografici. In ogni caso la Russia ha una importante parte del territorio, tra cui la Capitale, che si trova in Europa. Di certo la propensione europea di Russia e Turchia è sempre stata predominante rispetto all’Asia vera e propria (Cina, India etc.), almeno sotto il profilo sociale, economico e culturale. Per questo motivo, dal 1991 con lo scioglimento dell’Unione Sovietica, sono entrate a far parte dell’UEFA anche le ex Repubbliche sovietiche di Georgia, appunto, ma anche Armenia, Kazakistan e Azerbaigian. Altri due Paesi asiatici che sono però calcisticamente affiliati all’UEFA sono Israele e Cipro.

Per questo stesso motivo, le squadre di club di tutti questi Paesi disputano le competizioni europee quali Champions League, Europa League etc. etc. Anche in altri sport la Turchia e la Georgia, così come la Russia, sono considerate “europee“, anche se ovviamente nessuno di questi Paesi fa parte dell’Unione Europea, anche se da quasi 40 anni c’è un forte dibattito sull’ipotesi che la Turchia possa aderire all’UE. L’iter, però, non è mai iniziato sul serio: i negoziati non sono neanche mai partiti.

