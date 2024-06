Perdita dalla tuta, annullata passeggiata spaziale

MeteoWeb

Ieri la NASA ha annullato una passeggiata spaziale in programma all’esterno della ISS a causa di una perdita di refrigerante nella tuta spaziale. Gli astronauti Tracy Caldwell Dyson e Mike Barratt erano pronti per una missione extraveicolare (EVA) di 6,5 ore quando Mission Control ha deciso di interrompere l’operazione alle 8:52 EDT (14:52 ora italiana).

La passeggiata spaziale è iniziata ufficialmente alle 14:46 ora italiana, quando gli astronauti hanno attivato l’alimentazione interna delle tute. Tuttavia, solo pochi minuti dopo, Dyson ha riportato la presenza di “acqua ovunque” mentre si preparavano per l’attività extraveicolare. La perdita sembrava provenire dal servicing and cooling umbilical (SCU) della sua tuta. Sebbene la situazione fosse delicata, gli astronauti non sono mai stati in pericolo.

NASA ha rilasciato una breve dichiarazione ufficiale spiegando che ulteriori dettagli saranno comunicati sul blog dell’agenzia dedicato alla ISS. La decisione di annullare la passeggiata è stata presa come misura precauzionale, poiché non era chiaro quanta acqua fosse rimasta nella tuta di Dyson. “Potevo vedere i cristalli di ghiaccio uscire, e poi, come una macchina per la neve, c’era ghiaccio che si formava su quel punto dello SCU,” ha spiegato Dyson a Mission Control.

Lo SCU è progettato per collegarsi alla camera di compensazione della ISS quando gli astronauti si preparano per l’ultimo stadio di scollegamento per l’EVA. La perdita si è verificata mentre gli astronauti erano ancora nella camera di compensazione, con la porta esterna aperta, ma è stata chiusa subito dopo la cancellazione della passeggiata. “È stata una tempesta di neve piuttosto impressionante,” ha commentato l’astronauta Butch Wilmore durante la diretta televisiva della NASA.

È la seconda volta che questa specifica passeggiata spaziale viene posticipata. Il primo tentativo, previsto il 13 giugno, era stato rinviato a causa di un problema di “disagio nella tuta spaziale” riscontrato dall’astronauta Matt Dominick. Un’altra passeggiata spaziale è programmata il 2 luglio, ma non è chiaro se verrà effettuata alla luce di questi eventi.

La durata totale della passeggiata spaziale è stata di 31 minuti, dal momento dell’attivazione dell’alimentazione interna delle tute fino alla ripressurizzazione della camera di compensazione. Con questa EVA, il tempo totale di attività extraveicolare di Tracy Dyson ammonta a 23 ore e 20 minuti distribuiti su quattro passeggiate spaziali, mentre quello di Mike Barratt è di 5 ore e 37 minuti su tre EVA.

La passeggiata spaziale del 24 giugno era iniziata con un leggero ritardo rispetto all’orario previsto (14 ora italiana) a causa di alcuni piccoli problemi con i cavi di sicurezza e altri dettagli tecnici, ma tutto era sotto controllo fino alla segnalazione dei cristalli di ghiaccio (acqua) provenienti dalla tuta spaziale.

“Abbiamo annullato la passeggiata spaziale di oggi a causa di una perdita del circuito di raffreddamento dell’unità di raffreddamento della tuta spaziale, che è iniziata subito dopo l’attivazione delle batterie interne delle tute,” ha annunciato un commentatore di NASA Television poco dopo l’annullamento della passeggiata. “L’equipaggio sta ora tornando nella camera di compensazione e chiudendo la porta, poi inizieranno il processo di ripressurizzazione“.

Durante la ripressurizzazione, all’interno della camera di compensazione le condizioni erano gelide. “C’è un po’ di neve qui dentro, ma non così male come prima… ho ancora ghiaccio sui guanti e un po’ sul casco,” ha detto Dyson.

La passeggiata spaziale era destinata alla raccolta di apparecchiature di comunicazione difettose, chiamate gruppo a radiofrequenza, e Dyson avrebbe dovuto prelevare campioni dall’esterno della ISS per raccogliere prove di microrganismi in ambienti di microgravità estrema.

La passeggiata del 24 giugno doveva essere la prima di due passeggiate spaziali in programma per manutenzione e ricerca. Originariamente la NASA aveva pianificato 3 passeggiate, ma ora ne prevede solo 2 dopo il rinvio del 13 giugno.

Negli ultimi anni, le perdite di refrigerante hanno spesso ostacolato le passeggiate spaziali. Nel marzo 2022, fu trovata acqua nel casco di un astronauta dopo un’EVA, il che provocò una pausa di sette mesi nelle passeggiate spaziali. Nel 2013, l’astronauta italiano Luca Parmitano si trovò con il casco pericolosamente riempito d’acqua durante una passeggiata spaziale.

