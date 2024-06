Pichetto: “nuova Commissione UE sia concreta e realistica, l’Italia abbia voce forte”

MeteoWeb

“La prossima Commissione sia concreta e realistica, ci sia un confronto equilibrato e senza ideologie”: è quanto ha affermato, in un’intervista a Radio Radicale, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, alla vigilia del Consiglio europeo. “L’Italia è uno dei quattro fondatori, rappresenta sessanta milioni di persone e deve avere una forte voce in capitolo nella nuova Commissione europea”.

Sulla decarbonizzazione nel settore dei trasporti la premier, ha aggiunto Pichetto, “ha detto il modo chiaro che non è contro l’elettrico, ma la scelta del FitFor55 che fa divieto della commercializzazione del motore endotermico al 2035 è un controsenso che apre le porte all’elettrico cinese”. “Ci vuole equilibrio e realismo, questa è la posizione dell’Italia ed è nell’interesse dell’Europa”. Sulle case green, il ministro ha ribadito che “la Direttiva non tiene conto del quadro reale nei vari Paesi, che in Italia è diverso dal resto d’Europa”.

