Forti piogge nella Repubblica Dominicana: inondazioni in diverse province | VIDEO

Forti piogge hanno colpito parti della Repubblica Dominica nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, provocando inondazioni e danni. Gravi allagamenti si registrano nel comune di Constanza, nella provincia di La Vega: colpite zone residenziali che non avevano mai sperimentato prima questo tipo di fenomeni. L’insolito acquazzone ha portato acqua nelle zone residenziali, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’intensità delle piogge non ha colpito solo le abitazioni, ma ha anche causato danni significativi alla produzione agricola della valle, nota per le coltivazioni di tuberi.

Colpita anche la vicina provincia di Santiago, dove il torrente Gurabo ha provocato inondazioni nelle comunità del nord della provincia. Anche nella parte occidentale si sono verificate inondazioni: è crollato un muro sopra una casa a Santiago Oeste e quattro famiglie sono state evacuate. Inoltre, le piogge hanno causato il caos sulle strade.

Nel comune di Jánico, la piena del fiume omonimo ha superato un ponte. Oltre alle inondazioni in comunità come La Guama, Botoncillo, Arroyo de Jánico, Inoa e La Ceibita de Pedregal, è crollato anche un ponte.

“Queste inondazioni si sono verificate a causa della situazione in cui è caduta molta acqua nella Cordillera Septentrional. Il torrente ha spazzato via tutta la spazzatura, che ha bloccato i ponti principali”, ha indicato Francisco Arias, vicedirettore nazionale della Protezione Civile.

Forti piogge causano inondazioni a Janico

