Piogge torrenziali in India, alluvione lampo a Pune | VIDEO

Nelle scorse ore, alcune zone di Pune (India, Maharashtra) sono state colpite da un’intensa ondata di maltempo che, secondo un esperto, si è avvicinata molto a un nubifragio. L’area di Wadgaonsheri ha registrato 120,5 mm di pioggia, con la maggior parte delle precipitazioni concentrate tra le 11 e le 14.

Le aree di Dhanori, Lohegaon e Kalyani Nagar hanno subito alluvioni lampo a causa delle intense piogge. Anupam Kashyapi, ex capo della previsione meteorologica presso il Dipartimento Meteorologico Indiano, ha precisato che tecnicamente non si è trattato di un nubifragio. “Un nubifragio si verifica quando un’area riceve più di 100 mm di pioggia in un breve lasso di tempo di un’ora,” ha spiegato Kashyapi. “La natura localizzata della pioggia è dovuta alla formazione della cella nuvolosa. La nube si è formata vicino a Lohegaon e poi ha iniziato a muoversi, causando così precipitazioni molto intense in queste aree,” ha aggiunto.

La maggior parte delle zone di Pune ha riportato piogge abbondanti, un sollievo tanto atteso dal caldo torrido. Questo fenomeno è tipico delle piogge pre-monsoniche, che iniziano nel tardo pomeriggio e durano per un breve periodo. Kashyapi ha affermato che tutti questi segnali sono favorevoli per un rapido arrivo del monsone nel Maharashtra. Il monsone è già avanzato in Karnataka e le condizioni sono favorevoli per il suo ulteriore spostamento verso l’India peninsulare.

