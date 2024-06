Plastica del futuro: il PLA flessibile rivoluziona l’industria degli imballaggi

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, l’industria della plastica ha affrontato crescenti sfide legate all’inquinamento ambientale causato dall’uso diffuso di materiali derivati dal petrolio, come il polietilene a bassa densità (LDPE). Questi materiali, ampiamente utilizzati per la produzione di pellicole flessibili per imballaggi usa e getta, hanno lasciato un’impronta di carbonio significativa e sono stati notoriamente difficili da riciclare. Tuttavia, un recente sviluppo presso il Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research IAP potrebbe rivoluzionare questa dinamica consolidata.

La scoperta del nuovo materiale

Il team di ricerca, guidato dalla Dott.ssa Antje Lieske in collaborazione con André Gomoll e il Dott. Benjamín Rodríguez, ha introdotto un nuovo materiale plastico basato sul polilattide (PLA). Questa bioplastica, derivata da fonti biologiche come mais o canna da zucchero, rappresenta un passo avanti significativo verso la sostenibilità ambientale nel settore degli imballaggi. La novità di questo sviluppo risiede nella capacità di produrre una plastica flessibile simile all’LDPE, ma con le eccezionali proprietà di sostenibilità e riciclabilità del PLA.

Riciclo e sostenibilità

Uno degli obiettivi principali della ricerca è stato superare le limitazioni dei materiali plastici tradizionali, puntando a migliorare il ciclo di vita del materiale e rendere il processo di riciclo più efficiente ed efficace. “La sostenibilità nella plastica richiede un approccio circolare completo“, sottolinea la Dott.ssa Lieske. “Abbiamo affrontato la sfida di migliorare le proprietà del PLA per renderlo adatto agli imballaggi flessibili, come le borse della spesa, mantenendo allo stesso tempo la sua sostenibilità ambientale e facilitando il suo riciclo“.

Il successo del progetto è stato raggiunto attraverso l’ancoraggio di plastificanti non tossici direttamente alla catena polimerica del PLA. Questo approccio innovativo ha evitato il problema della migrazione dei plastificanti nel tempo, mantenendo il materiale flessibile a lungo termine e aumentando la sua resistenza all’usura e al deterioramento. “Abbiamo utilizzato copolimeri a blocchi basati su PLA, dove il segmento della catena polimerica è legato covalentemente ai segmenti di polietere su entrambe le estremità“, spiega il Dott. Rodríguez. Questa tecnologia rappresenta una svolta significativa nel campo delle bioplastiche, aprendo la strada a nuove applicazioni e miglioramenti nelle prestazioni dei materiali ecologici.

Prospettive commerciali

Il nuovo materiale PLA flessibile, commercializzato sotto il nome Plactid®, è già in fase di produzione da parte di SoBiCo GmbH, una filiale del Polymer-Group. L’impianto di produzione situato a Pferdsfeld, Germania occidentale, ha avviato la produzione con una capacità di 2.000 tonnellate di PLA all’anno, con progetti di espansione che mirano a raggiungere le 10.000 tonnellate annue. Questo non solo soddisferà la domanda crescente di nuovi materiali sostenibili, ma potrebbe anche aprire nuove opportunità nei settori automobilistico, tessile e della produzione additiva.

Impatto ambientale

Con un’origine biologica di almeno l’80%, il nuovo PLA flessibile offre una soluzione sostenibile rispetto ai suoi predecessori derivati dal petrolio. “A lungo termine, miriamo ad aumentare questa percentuale fino a quasi il 100%“, aggiunge Gomoll. “Il nostro obiettivo è di promuovere un modello di economia circolare, dove la plastica usata è convertita efficacemente in nuova plastica senza compromettere l’ambiente“. Questo approccio non solo ridurrà l’impronta di carbonio complessiva, ma contribuirà anche alla conservazione delle risorse naturali e alla mitigazione dei rifiuti plastici nell’ambiente globale.

