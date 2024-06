Polonia istituisce “zona di esclusione” al confine con la Bielorussia dopo l’uccisione di un soldato

MeteoWeb

Una zona di esclusione sarà introdotta lungo parte del confine polacco con la Bielorussia nella giornata di dopodomani, giovedì 13 giugno. Le persone non autorizzate non potranno sostare a meno di 200 metri dal confine in alcuni luoghi e fino a 2 km in altri, come riporta oggi il Notes from Poland.

Le misure sono state annunciate per la prima volta dal premier Donald Tusk quasi due settimane fa in seguito all’accoltellamento di un soldato polacco da parte di un migrante che stava cercando di attraversare il confine. Quel soldato è poi morto per le ferite riportate.

