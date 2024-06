Portogallo, forte maltempo nelle Azzorre: strade come fiumi sull’isola di São Miguel | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato ieri ben 44 incidenti (situazioni di criticità) nelle isole portoghesi di Terceira, São Miguel e Pico, tra inondazioni e smottamenti, secondo la Protezione Civile delle Azzorre. In sintesi, la maggior parte degli incidenti (32) si sono verificati sull’isola di Terceira e tutti sono avvenuti nel comune di Praia da Vitória, interessando principalmente Fontinhas, São Brás e Vila Nova. Dei restanti, 11 erano sono stati registrati a São Miguel (gli effetti del maltempo nel video in alto a corredo dell’articolo) e uno a Lajes do Pico.

“La maggior parte delle criticità segnalate riguardano allagamenti nelle case, inondazioni sulle strade e smottamenti,” ha spiegato la Protezione Civile delle Azzorre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Direzione Regionale dei Lavori Pubblici, i Servizi Comunali di Protezione Civile e la Polizia di Pubblica Sicurezza (PSP) per gestire le diverse situazioni legate al maltempo, che hanno colpito le zone che erano in allerta gialla, la meno grave su una scala di 3.

