Precipita col parapendio sul Monte Grappa: salvato dagli alberi

MeteoWeb

Grande paura per un pilota di parapendio precipitato oggi pomeriggio sul Monte Grappa. Il 60enne tedesco è rimasto appeso a degli alberi, a una decina di metri dal suolo. Attivato il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa, è intervenuto l’elicottero di Treviso Emergenza che, sbarcata al campo base l’equipe medica, ha caricato a bordo un volontario in supporto alle operazioni. Arrivato sulla verticale del parapendio, l’elicottero ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di una trentina di metri che poi ha raggiunto il pilota rimasto appeso con tecniche di ‘treeclimbing’. Nessuna conseguenza per il tedesco, che è stato recuperato dall’elicottero e riportato a terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.