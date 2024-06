Previsioni Meteo Lombardia: ancora temporali tra oggi e domani

MeteoWeb

“Nel corso di lunedì si allontana il minimo barico responsabile delle precipitazioni precedenti e va ad instaurarsi un blando flusso nordoccidentale ancora caratterizzato da instabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Dal pomeriggio di martedì, riattivazione di nuclei temporaleschi sparsi soprattutto su Prealpi ed Appennino, di debole o moderata intensità; tra tardo pomeriggio e sera, probabilità di precipitazioni prevalentemente isolate, ma a carattere di rovescio e temporale anche sulla pianura. Successivamente la tendenza è verso una maggiore stabilità, con la regione che va a trovarsi in una zona cuscinetto tra l’espansione di un promontorio altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale ed un’ampia area di bassa pressione centrata sul Mare del Nord ed espansa fino all’Europa centrale. Le precipitazioni tendono a circoscriversi ai rilievi e la ventilazione risulta prevalentemente debole, mentre le temperature vanno verso un lento e graduale rialzo“.

Oggi al mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite a fine periodo; al pomeriggio ed alla sera irregolarmente nuvoloso, con schiarite via via più ampie partendo da est.

Precipitazioni: pioviggini e debole pioggia al mattino su gran parte del territorio; poi occasionali rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi, meno probabili sull’Appennino, assenti altrove.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura valori massimi tra 20 e 26°C.

Zero termico: attorno a 3200 metri.

Venti: in pianura per lo più deboli, o solo a tratti moderati, di prevalente provenienza occidentale o sudoccidentale; in montagna deboli variabili, da settentrione e fino a moderati in quota.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque, dal mattino copertura nuvolosa variabile, con addensamenti più consistenti tra metà mattina e pomeriggio.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata su fascia prealpina ed Appennino, poi precipitazioni sparse prevalentemente su Prealpi, pianura ed Appennino, per lo più di debole o moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature: minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in leggero aumento. Valori in pianura rispettivamente tra 13 e 17 °C e tra 22 e 27 °C.

Zero termico: intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura per lo più deboli, tendente a ruotare di provenienza da sud-sudovest a nord; in montagna deboli variabili, da sud ed a tratti moderati in quota.

