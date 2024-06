Previsioni Meteo Lombardia: maltempo e temperature in calo

MeteoWeb

Temperature massime in marcato calo, con instabilità diffusa a gran parte della regione, in particolare su Pianura e Appennino. Nei giorni a seguire ancora precipitazioni, intervallate da temporanee fasi più stabili: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o moderate, localmente forti: tra notte e mattina diffuse, in giornata sparse. Maggiormente interessati i settori meridionali e orientali. Anche a carattere di rovescio e temporale. In serata tendenza all’esaurimento a partire da nord.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime tra 14 e 18°C, massime tra 19 e 24°C.

Zero termico: intorno a 3100 metri.

Venti: inizialmente da ovest nordovest, dal mattino tendenti a disporsi da nordest est: deboli a tratti moderati o localmente forti, in particolare sui settori orientali.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare con schiarite più frequenti sui settori alpini.

Precipitazioni: deboli sparse: maggiormente interessati i settori meridionali e orientali. Anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 18°C, massime intorno a 27C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: da nordest est: prevalentemente deboli in pianura, deboli o moderati in montagna.

