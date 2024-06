Previsioni Meteo Lombardia: nuovo round di temporali nel pomeriggio-sera

MeteoWeb

“Un’ampia circolazione depressionaria insiste per l’intero periodo sul continente europeo mantenendo sulla Lombardia condizioni di variabilità. Oggi, mercoledì, probabili piogge, anche temporalesche, soprattutto nel pomeriggio e in serata, giovedì temporanea stabilizzazione, da venerdì a domenica flusso instabile con possibili precipitazioni a tratti prevalentemente sulle zone montane. Temperature inferiori alla norma, in graduale risalita e tendenti a riportarsi intorno alla norma da domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi su tutta la regione irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci sparsi e qualche temporale sulle zone montane, tendenti a estendersi alla Pianura dal tardo pomeriggio.

Temperature: massime in Pianura tra 22 e 26 °C.

Zero termico: intorno a 2700 metri.

Venti: in pianura deboli orientali con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche; in montagna deboli di direzione variabile, più intensi e di provenienza occidentale alle quote più elevate.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte residui addensamenti sui settori orientale, schiarite sui restanti settori. Dal mattino ovunque poco nuvoloso o al più localmente nuvoloso; temporanei annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone montane.

Precipitazioni: residui rovesci e temporali nella notte sui settori orientali. Nel pomeriggio locali rovesci sulle zone prealpine centrorientali e sull’Appennino, assenti o molto poco probabili sul resto della regione.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. In Pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 21 e 26 °C.

Zero termico: a circa 2700 metri, in leggera risalita dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali o di direzione variabile, in montagna deboli tendenti a disporsi da nord con temporanei rinforzi.

