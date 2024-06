Previsioni Meteo Lombardia: oggi locali rovesci pomeridiani

MeteoWeb

“La vasta area di bassa pressione responsabile delle piogge delle ultime ore si sposta definitivamente verso i Balcani, non prima di aver bagnato con locali rovesci anche il pomeriggio odierno“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra giovedì 27 e venerdì 28 l’espansione di un promontorio nordafricano porterà i termometri oltre i 30°C in pianura con disagio da calore da moderato a forte, in un contesto generale di cielo sereno o poco nuvoloso. Sabato 29 una nuova perturbazione dalla Francia provocherà rovesci e temporali, anche forti a ridosso delle Prealpi, che faranno da preludio ad una fase di tempo incerto e a tratti piovoso anche per l’inizio della nuova settimana“.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte della regione, maggiori schiarite sulla pianura centro-orientale.

Precipitazioni: probabili sotto forma di brevi rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, possibile occasionale interessamento anche della pianura.

Temperature: massime in pianura tra 25-28 °C.

Zero termico: intorno a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna deboli settentrionali con brezze nelle valli.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno sulla pianura, poco nuvoloso sui rilievi con locali annuvolamenti più consistenti sulle cime alpine e prealpine.

Precipitazioni: generalmente assenti, bassa probabilità di isolati rovesci su Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime e massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 17-20 °C, massimi tra 28-31 °C.

Zero termico: in aumento sin verso i 4200 metri.

Venti: in pianura e nelle valli a prevalente regime di brezza, in quota su Alpi e Prealpi deboli settentrionali.

Altri fenomeni: disagio da calore moderato sulla pianura.

