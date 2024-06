Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per la prossima settimana 17 – 20 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni indicano una settimana all’insegna del sole e del caldo. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime che raggiungeranno i +37,2°C. Si consiglia di fare attenzione alle alte temperature, mantenendo un’adeguata idratazione e evitando l’esposizione prolungata al sole. Le condizioni rimarranno generalmente asciutte, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma nel complesso si prospetta un periodo stabile e caldo a Terni.

Lunedì 17 Giugno

Notte: Durante la notte a Terni, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C con una percezione di +16,3°C. Il vento soffierà a 4,9km/h da Est, con raffiche di 4,5km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +21,8°C con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero a 1,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 30%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C con una percezione di +30,7°C. Il vento aumenterà leggermente a 4,9km/h da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 30% e una pressione di 1016hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno senza nuvole con temperature intorno ai +20,3°C e una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 5,4km/h da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente al 69% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Martedì 18 Giugno

Notte: Durante la notte successiva, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C con una percezione di +18,6°C. Il vento sarà leggero a 4,5km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 72% con una pressione di 1018hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno senza nuvole. Le temperature saliranno fino a +24,2°C con una percezione di +24°C. Il vento sarà leggero a 2,4km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature massime di +37,2°C e una percezione di +35,8°C. Il vento aumenterà a 11,9km/h da Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 21% e una pressione di 1016hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 6,2km/h da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Mercoledì 19 Giugno

Notte: Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C con una percezione di +21,3°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1018hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura del 93%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 31% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 47%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,4°C con una percezione di +35°C. Il vento aumenterà a 7,6km/h da Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 22% e una pressione di 1017hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,9°C con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 5,8km/h da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Giovedì 20 Giugno

Notte: Durante la notte successiva, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero a 5,5km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura del 5%. Le temperature saliranno fino a +22,4°C con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà leggero a 6,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura del 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,2°C con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 55% e una pressione di 1018hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,1°C con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 6,5km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Terni, si prospettano giornate soleggiate e calde con temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo l’idratazione e evitando l’esposizione prolungata al sole. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

