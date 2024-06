Previsioni Meteo Veneto: oggi e domani tempo instabile, rovesci e temporali

MeteoWeb

“Dal pomeriggio/sera di domenica 9 fino a tutto lunedì 10 tempo instabile con rovesci e temporali, con fasi più intense nel pomeriggio/sera di domenica e nel pomeriggio/sera di lunedì. Fenomeni localmente anche intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Dal pomeriggio/sera odierni si osserverà il passaggio di un impulso perturbato con fenomeni diffusi specie dal pomeriggio/sera; in seguito l’instaurarsi di un flusso sudoccidentale con correnti più umide determinerà un periodo di tempo variabile/instabile con fasi di precipitazioni diffuse, più probabili in montagna, fino ai giorni centrali della prossima settimana“.

Oggi tendenza ad aumento della nuvolosità e dell’instabilità nel corso del pomeriggio/sera; inizialmente piovaschi/rovesci sparsi sulle zone montane e occidentali della pianura, poi progressivo ingresso di rovesci e temporali più diffusi a partire dalle zone montane e pedemontane, poi dalla pianura occidentale in estensione al resto del territorio verso sera, quando la probabilità di precipitazioni sarà medio-alta ovunque. Possibili fenomeni localmente intensi dal pomeriggio/sera, con forti rovesci, grandine e raffiche di vento.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo in prevalenza instabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti al mattino, e cielo nuvoloso o molto nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Al mattino rovesci locali/sparsi, più probabili in montagna; dalle ore centrali precipitazioni anche con rovesci/temporali in ripresa sui rilievi, con fenomeni via via più diffusi che interesseranno specie nel pomeriggio/sera anche la pianura. Sono possibili locali fenomeni intensi.

Temperature: In generale lieve diminuzione.

Venti: In pianura deboli occidentali al mattino, poi direzione variabile, con rinforzi specie sulle zone costiere. In montagna in prevalenza moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Mare: In prevalenza poco mosso, a tratti mosso a sud.

Martedì 11 tempo instabile; cielo molto nuvoloso o coperto in montagna, nuvoloso con possibili parziali schiarite in pianura.

Precipitazioni: Fenomeni diffusi sulle zone montane e della pianura centro-settentrionale, e precipitazioni meno diffuse e più discontinue sulla pianura meridionale; fenomeni spesso a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: In generale ulteriore diminuzione, con valori massimi un po’ sotto le medie del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili al mattino, poi rinforzi moderati da nordest, fino a tesi sulle zone costiere. In montagna moderati/tesi da sudovest, poi tesi da sud-sudovest dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso a sud.

Mercoledì 12 tempo ancora instabile, a tratti perturbato, con cielo molto nuvoloso sulle zone montane e pedemontane, e schiarite alternate ad annuvolamenti in pianura. Precipitazioni diffuse specie al pomeriggio, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature stabili o in lieve ulteriore calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, mercoledì 13 in Veneto è previsto tempo instabile/perturbato nella prima parte della giornata, poi attenuazione della nuvolosità a partire da ovest con schiarite nel pomeriggio/sera; probabilità di precipitazioni diffuse nella notte e al mattino, poi in attenuazione dalle ore centrali a partire da ovest. Temperature in lieve diminuzione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.