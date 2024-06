Previsioni Meteo Veneto: peggioramento in vista nel weekend

MeteoWeb

“Fino a sabato la regione si troverà sotto l’influenza del promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale: il tempo sarà in prevalenza stabile, salvo attività termoconvettiva pomeridiana sui rilievi, e le temperature, in graduale ripresa, si porteranno su valori un po’ superiori alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Dalla sera di sabato l’area di alta pressione si indebolirà, consentendo il passaggio di impulsi umidi e un po’ più freschi di origine atlantica: quindi saranno possibili delle fasi con maggiori annuvolamenti e con delle precipitazioni, che al momento sembra si verificheranno nella notte tra sabato e domenica e poi nella giornata di lunedì; le temperature saranno nuovamente in calo“.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; poco o parzialmente nuvoloso in montagna per attività cumuliforme pomeridiana, anche associata a qualche piovasco o rovescio, che localmente potrebbe estendersi anche alla pedemontana. Temperature massime in aumento. Venti in quota da deboli a moderati nord-occidentali; in pianura, deboli, a tratti moderati, sull’entroterra in prevalenza occidentali, lungo la costa dai quadranti meridionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso; maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane in montagna per attività cumuliforme.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche rovescio o temporale sulle zone montare nelle ore pomeridiane.

Temperature: In aumento, salvo stazionarietà delle massime in prossimità della costa; i valori saranno prossimi o un po’ superiori alla media.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili in prevalenza deboli, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 29 per buona parte della giornata tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi; dalla serata aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: Assenti fino al tardo pomeriggio/sera, salvo possibili piovaschi o rovesci sulle Dolomiti nella seconda metà della giornata; in serata aumento della probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali, a partire da ovest.

Temperature: In aumento o localmente stazionarie, con valori un po’ superiori alla media del periodo.

Venti: In quota da sud-ovest, inizialmente deboli/moderati, in intensificazione fino a tesi/forti a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura fino al mattino variabili, dalle ore centrali deboli o a tratti moderati, in prevalenza dai settori orientali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 30 tra la notte ed il primo mattino residua variabilità/instabilità. Dalla mattina tempo abbastanza soleggiato, salvo possibile attività cumuliforme al pomeriggio in montagna. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in calo, salvo rialzo sulla costa centrale e meridionale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, lunedì 1° luglio è atteso tempo variabile/instabile con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili precipitazioni sparse ed intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in diminuzione.

