Previsioni Meteo Veneto: venerdì la pressione inizierà a cedere

“Un promontorio anticiclonico si rinforza sul Mediterraneo, determinando una fase di alta pressione, con tempo in prevalenza stabile fino a giovedì. Le temperature saliranno sia nei valori minimi che massimi, fino a superare le medie del periodo con apice del caldo venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Nella seconda parte di venerdì la pressione però comincerà a cedere per l’approfondimento di una saccatura sulla Francia che tenderà a transitare sulla regione in serata; dalle ore centrali aumenterà quindi l’instabilità, con rovesci e temporali a partire dalle zone montane, che dal tardo pomeriggio/sera tenderanno ad interessare anche la pianura. Un secondo impulso instabile transiterà sulla regione nel pomeriggio di sabato portando ancora una fase di rovesci e temporali in particolare sulle zone montane e pedemontane, possibili anche in pianura dalla serata. Le temperature massime quindi subiranno un calo nel fine settimana“.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi alte, nel pomeriggio maggiori annuvolamenti in montagna per modesti cumuli, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature in aumento o localmente stazionarie sulle zone costiere. Venti in quota moderati sud-occidentali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, per modesti cumuli in montagna al pomeriggio e ingresso di nuvolosità alta in serata.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: In ulteriore rialzo, con valori che inizieranno a portarsi sopra la media del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota in rinforzo da sud-ovest, fino a risultare tesi/forti in alta quota.

Mare: Calmo.

Giovedì 20 cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nella seconda parte della giornata, per nubi medio-alte e modesti annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane. Sulla costa in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Dalle ore centrali saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane, specie su quelle più occidentali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in ulteriore rialzo o localmente stazionarie; massime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore aumento sui settori meridionali della pianura.

Venti: Deboli variabili in pianura, a regime di brezza sulla costa. In quota venti da sud-ovest in rinforzo fino a risultare tesi, a tratti forti.

Mare: Calmo.

Venerdì 21 al mattino in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali graduale aumento dell’instabilità, con cielo tendente a divenire irregolarmente nuvoloso/nuvoloso nel corso del pomeriggio/sera. Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di rovesci e temporali a partire da ovest, che interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane, poi la pianura dal tardo pomeriggio, fino ad interessare la costa a fine giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale aumento. Venti in quota da tesi a forti da sud-ovest, in attenuazione a fine giornata; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, sabato 22 in Veneto fino a parte della mattinata è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare, via via più frequente e consistente nel corso del pomeriggio/sera sulle zone montane e interne della pianura. Dalle ore centrali aumenterà anche la probabilità di rovesci e temporali, da locali a sparsi dapprima sulle zone montane e pedemontane, dalla tarda serata i fenomeni potranno interessare localmente anche la pianura centro-settentrionale. Temperature in generale calo. I venti in pianura saranno variabili deboli, a tratti moderati; in quota venti dapprima moderati da sud-ovest, in successiva rotazione da nord.

