Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 15 giugno

Sabato 15 Giugno a Verona si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +16,8°C e i +24,2°C. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, oscillando tra il 61% e l’88%.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% intorno alle ore 13:00. Le temperature si alzeranno leggermente durante la mattinata, con valori che si attesteranno intorno ai +21,6°C alle 09:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, è prevista la comparsa di piogge leggere che potrebbero proseguire fino alla sera. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento leggere e una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +23°C.

Durante la sera, le piogge potrebbero continuare, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Verona si prevedono condizioni variabili con possibili piogge sparse. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione del meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 3.5 NE max 3.8 Grecale 82 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.5 NE max 3.6 Grecale 83 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 3.2 E max 4 Levante 85 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 20 % 4.6 SE max 5.2 Scirocco 70 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° prob. 32 % 6.1 SSO max 9.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 47 % 4.6 S max 7.5 Ostro 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.56 mm 2.8 SE max 5.8 Scirocco 81 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.12 mm 7.1 NNE max 7.8 Grecale 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:27 e tramonta alle ore 21:07

