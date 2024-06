Previsioni Meteo Verona: il bollettino per la prossima settimana 10 – 13 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona indicano pioggia moderata nella notte di lunedì, seguita da nubi sparse al mattino e cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. La sera porterà nuovamente pioggia leggera. Martedì si prevede pioggia leggera durante la notte e la mattina, con cielo coperto nel pomeriggio e pioggia leggera di nuovo in serata. Mercoledì sarà caratterizzato da pioggia leggera durante la notte e la sera, mentre al mattino e nel pomeriggio si avranno nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno fresche, con consigli di attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Lunedì 10 Giugno

Nella notte a Verona, pioggia moderata con 81% di copertura nuvolosa e temperatura di +19°C percepita come +19,2°C. Il vento soffia a 2,2km/h da Nord Ovest con raffiche fino a 3,8km/h. Le precipitazioni raggiungono 2.75mm con intensità di pioggia classificata come pioggia leggera. L’umidità è al 89% con pressione atmosferica a 1004hPa.

Durante la mattina, si prevedono nubi sparse con 61% di copertura nuvolosa e temperatura che sale a +20,2°C (percepita +20,6°C). Il vento soffia da Ovest a 6km/h con raffiche fino a 8,3km/h. La probabilità di pioggia è dell’83% con umidità all’87% e pressione atmosferica costante a 1004hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con copertura nuvolosa al 22% e temperatura di +25,6°C (percepita +25,9°C). Il vento soffia da Ovest a 16,5km/h con raffiche fino a 23km/h. La probabilità di pioggia è del 39% con umidità al 65% e pressione atmosferica a 1005hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con 68% di copertura nuvolosa e temperatura di +22°C (percepita +22,4°C). Il vento soffia da Ovest a 7,3km/h con raffiche fino a 12km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.7mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’85% con pressione atmosferica a 1005hPa.

Martedì 11 Giugno

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con 86% di copertura nuvolosa e temperatura di +17,9°C percepita come +18,2°C. Il vento soffia da Ovest a 5,8km/h con raffiche fino a 7,4km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.89mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è al 96% con pressione atmosferica a 1007hPa.

Durante la mattina, si prevede pioggia moderata con 99% di copertura nuvolosa e temperatura di +17,5°C (percepita +17,8°C). Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 3,8km/h con raffiche fino a 5km/h. Le precipitazioni raggiungono 1.18mm con intensità di pioggia classificata come pioggia debole. L’umidità è al 97% con pressione atmosferica a 1007hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con copertura nuvolosa all’88% e temperatura di +19,2°C (percepita +19,6°C). Il vento soffia da Ovest a 1,8km/h con raffiche fino a 4km/h. La probabilità di pioggia è del 90% con umidità al 90% e pressione atmosferica costante a 1009hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +16,6°C (percepita +16,6°C). Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 3,3km/h con raffiche fino a 5,9km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.37mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’88% con pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 12 Giugno

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +15,8°C percepita come +15,8°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 13,7km/h con raffiche fino a 23,1km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.17mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’89% con pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, si prevede nubi sparse con 68% di copertura nuvolosa e temperatura di +17,5°C (percepita +17,5°C). Il vento soffia da Est – Nord Est a 5,1km/h con raffiche fino a 11,3km/h. La probabilità di pioggia è del 75% con umidità all’86% e pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con copertura nuvolosa al 85% e temperatura di +21,9°C (percepita +21,8°C). Il vento soffia da Est a 9,1km/h con raffiche fino a 14,6km/h. La probabilità di pioggia è del 41% con umidità al 65% e pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +16,6°C (percepita +16,6°C). Il vento soffia da Nord Est a 11,8km/h con raffiche fino a 17,7km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.37mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’87% con pressione atmosferica a 1014hPa.

Giovedì 13 Giugno

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +15,4°C percepita come +15,4°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 9,9km/h con raffiche fino a 15,9km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.21mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’89% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, si prevede pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +16°C (percepita +15,9°C). Il vento soffia da Nord Est a 7,2km/h con raffiche fino a 14,7km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.3mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è al 91% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con copertura nuvolosa al 95% e temperatura di +18°C (percepita +18°C). Il vento soffia da Nord Est a 5,5km/h con raffiche fino a 10,6km/h. La probabilità di pioggia è del 35% con umidità all’82% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa e temperatura di +16,6°C (percepita +16,6°C). Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 3,3km/h con raffiche fino a 5,9km/h. Le precipitazioni raggiungono 0.37mm con intensità di pioggia classificata come pioviggine. L’umidità è all’88% con pressione atmosferica a 1014hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona saranno caratterizzati da precipitazioni variabili con temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

