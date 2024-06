Prima giornata di grande caldo in Veneto: massime sui +33°C

MeteoWeb

È stata la prima giornata di grande caldo dell’estate 2024 quella odierna per il Veneto. Le massime nel pomeriggio hanno raggiunto valori di +32-33°C, con picchi isolati di +35°C, come a Lendinara, nel Rodigino. Ma in tutti i centri di pianura, per la prima volta nella stagione, in concomitanza con l’arrivo dell’anticiclone nordafricano sull’Italia, le temperature massime sono state diffusamente sopra i +30°C: +33°C a Padova, +32°C a Verona e Vicenza; solo Venezia, tra i capoluoghi, ha registrato un valore inferiore, +28°C. Termometri in salita anche in montagna – seppur in quota stia resistendo la neve – con una massima di +25°C a Cortina.

