La prima Starliner con equipaggio arrivata alla ISS nonostante un problema ai propulsori

La capsula Starliner di Boeing è arrivata alla sua destinazione in orbita. Starliner ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) oggi, giovedì 6 giugno, entrando in contatto con il laboratorio orbitante alle 19:34 (ora italiana) mentre il duo sorvolava l’Oceano Indiano meridionale. L’attracco è avvenuto un po’ più tardi del previsto. Starliner, infatti, ha perso la sua prima possibilità di attracco dopo che 5 dei suoi 28 propulsori di manovra hanno avuto un malfunzionamento. Ma il team della missione ha rimesso in funzione quattro dei propulsori interessati e Starliner è stata autorizzata ad avvicinarsi alla ISS nella finestra temporale successiva.

I problemi al propulsore di Starliner di oggi sono seguiti a due perdite di elio rilevate dal team della missione dopo che la capsula ha raggiunto l’orbita. Anche un’altra perdita di elio si è verificata prima del lancio, ma non è stata considerata un problema serio.

La prima missione con astronauti di Starliner

Starliner è partita mercoledì 5 giugno per la sua prima missione con astronauti, nota come Crew Flight Test (CFT). Il CFT ha portato gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams sulla ISS. “Butch e Suni, ben fatto”, ha detto via radio Neal Nagata, CAPCOM (comunicatore di veicoli spaziali) della NASA agli astronauti di Starliner dal Controllo Missione di Houston. “Bentornati sulla ISS”.

“È bello essere collegati alla grande città nel cielo“, ha detto via radio Wilmore al Controllo Missione. “È un posto fantastico. Non vediamo l’ora di rimanere qui per un paio di settimane e di fare tutto ciò che dobbiamo fare”.

Circa due ore dopo, Wilmore e Williams hanno aperto il portello della Starliner e sono entrati nella Stazione Spaziale Internazionale, dove hanno ricevuto un caloroso benvenuto dai sette membri dell’attuale equipaggio della Expedition 71. Sono stati accolti dal suono di una campana (una tradizione della ISS), dalla musica e da “balli” a gravità zero mentre la coppia fluttuava intorno al modulo Harmony, abbracciando i loro nuovi compagni di equipaggio.

“Wow, è bello essere di nuovo qui”, ha detto Wilmore durante la cerimonia di benvenuto. “Ovviamente, siamo stati via per un po’, ma è molto familiare”. Sia Wilmore che Williams hanno volato sulla ISS in precedenza in missioni precedenti.

Se tutto andrà bene con CFT, Starliner sarà certificata per lanciare missioni di lunga durata con astronauti verso la ISS per la NASA.

Boeing ha ricevuto un contratto da 4,2 miliardi di dollari per fare proprio questo nel 2014. Anche SpaceX ne ha ottenuto uno, del valore di 2,6 miliardi di dollari. La società di Elon Musk ha fatto volare la sua versione di CFT, nota come Demo-2, nel 2020 ed è nel mezzo della sua ottava missione operativa con equipaggio sulla ISS.

