Problemi con le tute, la NASA posticipa passeggiata spaziale a fine luglio

Dovremo aspettare ancora un po’ prima di vedere gli astronauti della NASA uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una nuova passeggiata spaziale. La NASA aveva pianificato un’attività extraveicolare (EVA) per due persone il 2 luglio, ma tale escursione è stata posticipata alla fine di luglio, come annunciato ieri dai funzionari dell’agenzia.

Il ritardo consentirà ai team di missione di avere più tempo per indagare su ciò che è successo durante l’attività extraveicolare (EVA) più recente, avvenuta lunedì 24 giugno. Gli astronauti della NASA Tracy Caldwell Dyson e Mike Barratt avrebbero dovuto lavorare all’esterno della ISS per circa 6,5 ore, ma sono stati costretti a terminare le operazioni dopo soli 31 minuti a causa di una perdita d’acqua nella tuta di Dyson (l’acqua viene usata come refrigerante).

I team a terra non sono ancora riusciti a capire la causa principale della perdita, che non è avvenuta nella tuta stessa, ma in un “ombelicale”, un “cordone” che si collega alla tuta.

“Data la situazione, prevediamo di programmare la prossima EVA per la fine di luglio,” ha dichiarato Bill Spetch, operations integration manager per l’International Space Station Program della NASA, durante una conferenza stampa. “Vogliamo dare al team abbastanza tempo per comprendere cosa sia successo in questa occasione e assicurarci che non siano necessarie modifiche,” ha aggiunto.

La prossima passeggiata spaziale, ora posticipata, vedrà nuovamente protagonisti Dyson e Barratt. Il duo eseguirà “sostituzioni e installazioni di hardware, preparazioni per futuri aggiornamenti degli strumenti scientifici e ispezioni fotografiche delle tubazioni della Stazione,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

Le perdite di refrigerante sono un problema ricorrente per le passeggiate spaziali sulla ISS. A marzo 2022, ad esempio, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Matthias Maurer ha notato un accumulo di acqua nel suo casco dopo una lunga EVA, un problema che ha portato a una sospensione delle passeggiate spaziali per 7 mesi. Anche l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano ha vissuto un’esperienza, ancora più spaventosa, nel 2013: l’acqua ha iniziato a riempire il suo casco durante una passeggiata spaziale, costringendolo a tornare rapidamente all’interno della ISS.

