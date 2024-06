Prospettive 2050: sarà l’Italia over 65, società in evoluzione

MeteoWeb

Il futuro demografico dell’Italia si prefigura con profondi cambiamenti secondo il recente rapporto dell’INPS sul lavoro domestico nel paese. L’analisi proietta che entro il 2050, i cittadini italiani di età superiore ai 65 anni potrebbero costituire fino al 35% della popolazione nazionale. Questa prospettiva non solo indica un significativo invecchiamento della popolazione, ma pone anche una serie di sfide e opportunità per il sistema socio-economico italiano.

Il futuro dell’Italia over 65

Durante la presentazione del rapporto, il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, ha evidenziato la necessità urgente di ripensare i sistemi di welfare previdenziale, assicurativo e sanitario per adeguarli alle nuove dinamiche demografiche. Secondo Fava, il crescente numero di anziani non rappresenta solo una sfida, ma anche un’opportunità economica, con la “silver economy” destinata a diventare un importante motore occupazionale per il paese.

Il rapporto dell’INPS del 2024 ha anche rivelato una diminuzione del 7,6% nel numero totale di lavoratori domestici che hanno versato contributi all’INPS nel 2023, portando il totale a 833.874. Tra questi, le badanti rappresentano il 50%, segnando un cambiamento significativo rispetto alla predominanza delle colf dieci anni fa. Questo cambiamento è ulteriormente evidenziato dalla distribuzione geografica dei lavoratori, con una forte presenza di individui provenienti dall’Europa dell’Est, dall’Asia Medio Orientale, dal Nord Africa e dall’America Centrale.

Un’analisi approfondita dei dati ha anche rivelato un’inversione nella composizione per età dei lavoratori domestici, con una maggiore rappresentanza tra i 55 e i 59 anni rispetto alle generazioni più giovani. Questo trend riflette un cambiamento demografico più ampio, con una diminuzione generale del numero di lavoratori domestici sotto i 45 anni.

Il rapporto sottolinea la necessità di adattare le politiche pubbliche per affrontare la crescente proporzione di anziani nella popolazione italiana che si accinge a rendere l’Italia over 65. È essenziale implementare strategie che garantiscano il benessere e la sicurezza economica di questa parte fondamentale della forza lavoro. Inoltre, si evidenzia l’importanza di promuovere condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori domestici, in particolare per coloro che svolgono ruoli critici come badanti e colf.

